Есть Криштиану, но нет Винисиуса – FIFPro опубликовала претендентов на команду года

Международная федерация ассоциаций футболистов FIFPro опубликовала список претендентов на команду года. Голосовать за 11 лучших будут только футболисты.

Во внимание будут брать выступления игроков с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.

На позицию вратаря будут претендовать трое, в защиту и полузащиту по 8 претендентов, а нападающего – 7.

Вратари:

Защитники:

Полузащитники:

Нападающие:

Команда из лучших 11-ти станет известна на церемонии ФИФА 27-го февраля.

???? The full 2022 FIFA FIFPRO Men’s #World11 shortlist at a glance.



Top three picks? GO ???? pic.twitter.com/LWktGyqgKl