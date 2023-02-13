Есть Криштиану, но нет Винисиуса – FIFPro опубликовала претендентов на команду года
По некоторым позициям уже спорят в Интернете
Фото: facebook.com/alnassrfcofficial
Международная федерация ассоциаций футболистов FIFPro опубликовала список претендентов на команду года. Голосовать за 11 лучших будут только футболисты.
Во внимание будут брать выступления игроков с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.
На позицию вратаря будут претендовать трое, в защиту и полузащиту по 8 претендентов, а нападающего – 7.
Вратари:
- Алиссон Беккер;
- Тибо Куртуа;
- Эмиллиано Мартинес.
Защитники:
- Канселу;
- Дэвис;
- Ван Дейк;
- Гвардиол;
- Хакими;
- Эрнандес;
- Рюдигер;
- Силва.
Полузащитники:
- Беллингем;
- Каземиро;
- Де Брюйне;
- Фернандес (Энцо);
- Гави;
- Модрич;
- Педри;
- Вальверде.
Нападающие:
- Бензема;
- Холанд;
- Левадновский;
- Мбаппе;
- Месси;
- Неймар;
- Роналду.
Команда из лучших 11-ти станет известна на церемонии ФИФА 27-го февраля.
???? The full 2022 FIFA FIFPRO Men’s #World11 shortlist at a glance.— FIFPRO (@FIFPRO) February 13, 2023
Top three picks? GO ???? pic.twitter.com/LWktGyqgKl
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