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Есть Криштиану, но нет Винисиуса – FIFPro опубликовала претендентов на команду года

Общие новости
(1 голосов)

По некоторым позициям уже спорят в Интернете

Есть Криштиану, но нет Винисиуса – FIFPro опубликовала претендентов на команду года

Фото: facebook.com/alnassrfcofficial

Новина українською

Международная федерация ассоциаций футболистов FIFPro опубликовала список претендентов на команду года. Голосовать за 11 лучших будут только футболисты.

Во внимание будут брать выступления игроков с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.

На позицию вратаря будут претендовать трое, в защиту и полузащиту по 8 претендентов, а нападающего – 7.

Вратари:

  • Алиссон Беккер;
  • Тибо Куртуа;
  • Эмиллиано Мартинес.

Защитники:

  • Канселу;
  • Дэвис;
  • Ван Дейк;
  • Гвардиол;
  • Хакими;
  • Эрнандес;
  • Рюдигер;
  • Силва.

Полузащитники:

  • Беллингем;
  • Каземиро;
  • Де Брюйне;
  • Фернандес (Энцо);
  • Гави;
  • Модрич;
  • Педри;
  • Вальверде.

Нападающие:

  • Бензема;
  • Холанд;
  • Левадновский;
  • Мбаппе;
  • Месси;
  • Неймар;
  • Роналду.

Команда из лучших 11-ти станет известна на церемонии ФИФА 27-го февраля.

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В статье: FIFPro
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.02.2023 в 18:02
А что в списке делает король инстаграма и верблюжьей лиги?
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