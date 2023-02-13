Есть Криштиану, но нет Винисиуса – FIFPro опубликовала претендентов на команду года

Международная федерация ассоциаций футболистов FIFPro опубликовала список претендентов на команду года. Голосовать за 11 лучших будут только футболисты.

Во внимание будут брать выступления игроков с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.

На позицию вратаря будут претендовать трое, в защиту и полузащиту по 8 претендентов, а нападающего – 7.

Вратари:

Алиссон Беккер;

Тибо Куртуа;

Эмиллиано Мартинес.

Защитники:

Канселу;

Дэвис;

Ван Дейк;

Гвардиол;

Хакими;

Эрнандес;

Рюдигер;

Силва.

Полузащитники:

Беллингем;

Каземиро;

Де Брюйне;

Фернандес (Энцо);

Гави;

Модрич;

Педри;

Вальверде.

Нападающие:

Бензема;

Холанд;

Левадновский;

Мбаппе;

Месси;

Неймар;

Роналду.

Команда из лучших 11-ти станет известна на церемонии ФИФА 27-го февраля.