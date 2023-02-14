Война УАФ с прокуратурой, жребий для Руха, дерби Ливерпуля. Главные новости за 13 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 13 февраля

В 1/8 финала турнира львовская команда снова сыграет с представителем Италии – на этот раз с "Миланом". Матч состоится 28 февраля или 1 марта на поле "Милана". Если "Рух" победит, то в четвертьфинале сыграет с победителем пары "Атлетико" – "Генк".

Украинская ассоциация футбола сообщила, что прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должностей на два месяца президента УАФ Андрея Павелко и генерального секретаря организации Юрия Записоцкого. В Ассоциации вновь заявили, что это вмешательство в дела организации в соответствии с правилами УЕФА и это чревато приостановкой членства УАФ. При этом УАФ намерен обжаловать решения в международных судах.

В рамках 23 тура АПЛ состоялось мерсисайдское дерби – "Ливерпуль" принимал "Эвертон". Красные переживают далеко не лучшие времена, синие борются за выживание и в прошлом туре удивили победой над "Арсеналом". Но на этот раз команда Шона Дайча была бессильна против фаворита – голы Салаха и Гакпо принесли "Ливерпулю" три очка. "Эвертон" остается в зоне вылета, "Ливерпуль" обошел "Челси" и поднялся на 9-е место.

В Серии А состоялось два матча. "Верона" обыграла "Салернитану" 1:0 и существенно улучшила свои шансы в борьбе за выживание. А вот "Интер" не смог забить "Сампдории" – ничья 0:0. Как следствие, по итогам тура "Аталанта" и "Милан" сократили отставание от сине-черных до трех очков. Сам Интер отстал от "Наполи" уже на 15 баллов.

О контрольных матчах украинских клубов

"Александрия" успела сыграть два поединка в день. Сначала уступила ереванскому "Пюнику" 0:1, а затем обыграла грузинскую "Дилу" 4:1 (голы забивали Кобзарь, Волошин, Скорко и игрок на просмотре). "Заря" проиграла "Нефтчи" из Узбекистана 0:1. "Колос" сыграл вничью 1:1 с "Актобе" из Казахстана (гол на счету Ореховского).

Стало известно, что в воскресенье, 12 февраля, у защитника "Зари" Олега Данченко случился инфаркт на тренировке. К счастью, всю необходимую помощь вовремя оказали клубные медики. Сейчас футболист находится в больнице. Ведущий "ТаТоТакое" Михаил Спиваковский добавляет, что Данченко пережил клиническую смерть, а его "спасла счастливая случайность". Он доставлен в реанимацию. Возможно, игроку понадобится операция. Отмечается, что сердце Олега останавливалось трижды, его спасли австрийские врачи, у которых были дефибрилляторы.