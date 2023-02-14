Сегодня День рождения у Кристиана Эриксена, Эдинсона Кавани и Анхеля Ди Марии
Все трое – важные персоны в истории футбола, все трое играли/играют за "МЮ"
Goal
Кристиан Даннеманн Эриксен родился 14 февраля 1992-го в городе Миддельфарт. Датский атакующий полузащитник ранее защищал цвета "Аякса", "Тоттенхэма", "Интера" и "Брентфорда". Сегодня он выступает за "Манчестер Юнайтед.
12 июня 2021-го в концовке первого тайма матча ЕВРО-2020 Дания – Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться из-за сердечного приступа. Кристиану оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
Анхель Фабиан Ди Мария Эрнандес тоже родился 14 февраля, но 1988-го – сегодня он отмечает юбилей, 35 лет. Аргентинский футболист, полузащитник "Ювентуса" и сборной Аргентины. Чемпион Испании ("Реал"), Франции ("ПСЖ"), Португалии ("Бенфика") и мира ("альбиселесте"). Также выступал за "МЮ". Ди Мария – первый футболист в истории, забивавший мячи в финалах континентального первенства, чемпионата мира и Олимпийских игр.
Эдинсон Роберто Кавани Гомес родился 14 февраля 1987-го. Нападающий испанского клуба "Валенсия" и сборной Уругвая. В сборной Уругвая выступает с 2008 года. В 2011 году помог команде выиграть золото на Кубке Америки. Участник чемпионатов мира 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. На клубном уровне играл за "Наполи", "Палермо", "ПСЖ" и "МЮ".
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