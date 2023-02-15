Бавария победила ПСЖ, Милан одолел Шпор, а игроки Миная избили россиян. Главные новости за 14 февраля

Немцы доминировали 70-75 минут и, по правде, наиграли на 2-3 мяча, но забить сумели всего раз. "ПСЖ", в свою очередь, заиграл в более-менее привычной манере только с выходом на поле Килиана Мбаппе. До недавнего времени травмированный лидер сборной Франции даже два гола забил, но оба из офсайда. В Мюнхене определенно будет жарко.

Качество игры на "Сан Сиро" не впечатлило, но "Милан" свои три голевых момента создал, а "Шпоры" не придумали вообще ничего. Победа итальянцев немного удивила в свете их результатов в Серии А, но, как говорил классик, это совсем другой турнир. Посмотрим, чем ответит на прыть "Россонери" "Тоттенхэм" в ответном матче в Лондоне через две недели.

Игроки "Миная" и ярославского "Шинника" оказались в одной турецкой гостинице во время межсезонных сборов, и итог был предсказуем. Драка! И судя по тому, что четверым россиянам понадобилась помощь, а их команда быстренько переехала в другой отель, результат схватки был не в их пользу. Пока это определенно главная победа "Миная" в сезоне-2022/23.

В оправдание киевлянам скажем, что 65 минут они отыграли в экспериментальном составе, и лишь после этого на поле появилось большинство основы. Соперник - "Пахтакор" - к тому времени вел в счете 1:0, и ему удалось сохранить преимущество до конца. Да, кстати - тренирует узбеков не кто-нибудь, а легенда "Динамо" Максим Шацких!

Тибо Куртуа не попал в заявку на матч с "Эльче" из-за травмы, а это на 99% значит, что ворота "Реала" будет защищать наш Андрей Лунин. Для украинца это будет 11-й матч в сезоне; в предыдущих 10 он пропустил 9 голов и трижды сыграл "на ноль". "Эльче" - худшая команда Ла Лиги и по забитым, и по пропущенным, так что у Лунина будет хороший шанс на еще один "сухарь".

Саудовцам оказалось мало Суперкубка Испании - и они решили перевезти к себе еще один странноватый турнир. Уже в этом году КЧМ проведут в Эр-Рияде с 12 по 22 декабря. Напомним, минувший розыгрыш прошел в Марокко, и выиграл его "Реал". Ну, и вообще европейцы забрали все трофеи КЧМ, начиная с 2013 года.