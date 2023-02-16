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Инфантино заработал за 2022-ой 3,6 миллиона евро. Бонусы за ЧМ в Катаре почти в 2 раза больше чем за 2018-й

Общие новости
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ФИФА опубликовала отчет

Инфантино заработал за 2022-ой 3,6 миллиона евро. Бонусы за ЧМ в Катаре почти в 2 раза больше чем за 2018-й

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА опубликовала годовой отчет за 2022-й. Президент организации Джанни Инфантино заработал за этот период 3,6 миллиона евро.

Бонусы за проведение чемпионата мира в Катаре составили 1,66 миллиона евро. Примечательно, что за ЧМ-2018 Инфантино получил "всего" 840 тысяч евро.

Таким образом чистая базовая годовая зарплата Инфантино составляет 1,969 миллионов евро. Примерно столько же получает и генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура – 1,9 млн. евро.

В 2016-м, когда Инфантино и Самура пришли в ФИФА они не получили бонусов и их чистые зарплаты составили 1,5 миллиона и 845 тысяч евро соответственно.

Для сравнения, за 2015-й бывший глава ФИФА Зепп Блаттер получил 3,2 миллиона евро, а бывший генеральый секретарь Жером Вальке – 1,87 миллионов евро.

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В статье: Джанни Инфантино Чемпионат мира 2018 Чемпионат мира 2022
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Источник:
lemonde.fr

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