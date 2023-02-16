Валентинки от бывших для Зины и Яремчука, смазанный дебют Мудрика и взятки судьям от Барсы. Главные новости за 15 февраля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 15 февраля.

Михаил Мудрик дебютировал в плей-офф Лиги Чемпионов, выйдя в стартовом составе "Челси" против "Боруссии". Украинец отыграл 70 минут, но помочь своей команде пробить Кобеля ему не удалось. Во втором тайме "Челси" прилично прижал хозяев поля, но промахи Феликса, Энцо Фернандеса и многих других стоили лондонцам результата. В ответ "Боруссия" подловила соперника на контратаке на 63-й минуте, в ходе которой Карим Адейеми забил единственный гол во встрече.

Не в лучшем настроении по итогам игрового дня в Лиге Чемпионов казался и Роман Яремчук. Украинец в качестве зрителя провёл все 90 минут матча "Брюгге" против "Бенфики" (0:2). После сухого первого тайма португальцы дважды забили во второй половине. В дебюте тайма экс-конкурент Яремчука Гонсалу Рамуш заработал пенальти для Жоау Мариу, а затем несостоявшийся "горняк" Давид Нерес снял все вопросы о победителе в ходе контратаки.

Плохой день выдался и у Александра Зинченко, отыгравший все 90 минут в центральном матче тура АПЛ против "Манчестер Сити" (1:3). У "Арсенала" хватило сил на борьбу с "горожанами" в первом тайме, в котором команды обменялись голами Сака и Де Брюйне. Но после перерыва Грилиш и Холанд принесли "Сити" победу. Таким образом "Манчестер Сити" сравнялся с "Арсеналом" по количеству очков, и лидирует за счёт лучшей разницы мячей. У нынешней команды Зинченко есть игра в запасе, чтобы исправить ситуацию.

Из украинских легионеров в среду удачно сложилось только у Андрея Лунина. 24-летний вратарь в четвёртый раз кряду вышел в стартовом составе в матче Ла Лиги против "Эльче" (4:0), и наконец отстоял на ноль. Впрочем, аутсайдер чемпионата Испании ни разу не пробил в створ ворот. "Эльче" в этот вечер забивали Асенсио, Модрич и дважды Бензема с пенальти. Дубль действующего обладателя "Золотого мяча" позволил ему войти в топ-5 лучших голеадоров Ла Лиги в истории.

Последняя, и самая весёлая весть по итогам среды. Прокуратура испанского Сьюдад-Кондаля начала расследование по поводу выплат "Барселоны" компании, принадлежащей руководителю судейского комитета. Согласно информации Marca, речь идёт о выплате 1.4 млн евро бывшему вице-президенту Технического комитета судей испанской федерации Энрикесу Негрейре в период с 2016-18 годов. "Барселоне" грозит снятие очков, исключение из Ла Лиги или крупный штраф, если выплаты вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре признают коррупцией.