Два ассиста Криштиану Роналду обеспечили его команде победу в матче чемпионата Саудовской Аравии
Португалец взорвался ассистентским дублем
фото - Getty Images
В чемпионате Саудовской Аравии проходит семнадцатый тур национального чемпионата. В одном из матчей "Аль-Наср" на своем поле победил "Аль-Таавон" 2:1.
Голами за победителей отличились два местных исполнителя, а ассистировал им Криштиану Роналду. На 17-й минуте португалец помог своей команде открыть счет в матче, а на 78-й – забить победный гол.
Отметим, что Криштиану Роналду после перехода в "Аль-Наср" отметился пятью голами и двумя результативными передачами во всех официальных поединках.
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