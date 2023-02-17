Два ассиста Криштиану Роналду обеспечили его команде победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

В чемпионате Саудовской Аравии проходит семнадцатый тур национального чемпионата. В одном из матчей "Аль-Наср" на своем поле победил "Аль-Таавон" 2:1.

Голами за победителей отличились два местных исполнителя, а ассистировал им Криштиану Роналду. На 17-й минуте португалец помог своей команде открыть счет в матче, а на 78-й – забить победный гол.

Отметим, что Криштиану Роналду после перехода в "Аль-Наср" отметился пятью голами и двумя результативными передачами во всех официальных поединках.