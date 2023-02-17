  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Два ассиста Криштиану Роналду обеспечили его команде победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

Общие новости
(2 голосов)

Португалец взорвался ассистентским дублем

Два ассиста Криштиану Роналду обеспечили его команде победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Саудовской Аравии проходит семнадцатый тур национального чемпионата. В одном из матчей "Аль-Наср" на своем поле победил "Аль-Таавон" 2:1.

Голами за победителей отличились два местных исполнителя, а ассистировал им Криштиану Роналду. На 17-й минуте португалец помог своей команде открыть счет в матче, а на 78-й – забить победный гол.

Отметим, что Криштиану Роналду после перехода в "Аль-Наср" отметился пятью голами и двумя результативными передачами во всех официальных поединках.

По теме
yellow-arrow
Команда Сергея Реброва выиграла благодаря голу на 90+7-й минуте. Это шестая подряд победа во всех турнирах
yellow-arrow
Его называли новым Роналдо. Сегодня День рождения у Адриано
yellow-arrow
Победа Шахтера, кипрская неудача Днепра-1, ничья Барсы и МЮ. Главные новости за 16 февраля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде