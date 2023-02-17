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Команда Сергея Реброва выиграла благодаря голу на 90+7-й минуте. Это шестая подряд победа во всех турнирах

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Андрей Ярмоленко провел на поле почти все игровое время

Команда Сергея Реброва выиграла благодаря голу на 90+7-й минуте. Это шестая подряд победа во всех турнирах

Фото: alainclub.ae

UA-Футбол
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В чемпионате ОАЭ длится семнадцатый тур. В одном из матчей этого тура "Аль-Айн" в гостях одолел "Аль-Иттихад" 3:2. Почти все игровое время за гостей провел полузащитник Андрей Ярмоленко. Его заменили на 90+10-й минуте.

Команда Сергея Реброва вышла вперед на 21-й минуте, соперник отыгрался на 47-й, а на 81-й "Аль-Айн" снова завладел преимуществом. Но держалось оно недолго: гол с пенальти на 90+4 минуте установил счет 2:2.

Дело шло до ничьей, пока на 90+7-й минуте подопечные Сергея Реброва не провели еще одну результативную атаку. В итоге, 3:2 – шестая подряд победа команды Сергея Реброва во всех турнирах. В последний раз "Аль-Айн" проигрывал 29-го октября 2022-го года.

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В статье: Сергей Ребров
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