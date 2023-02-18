Адвокат Алвеса: Дани сказал мне, что он спокоен, потому что знает правду
Игрок утверждает, что не виновен в произошедшем
Фото: NU.nl
Кристобаль Мартель, адвокат бразильского защитника Дани Алвеса, рассказал о состоянии игрока в испанской тюрьме.
"Он спокоен. Он сказал мне, что он спокоен, потому что знает правду", - сказал юрист.
Ранее сообщалось, что 39-летний Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от четырёх до 12 лет. Это предусмотрено испанским законом "Да есть да" за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога.
Последний клуб Дани Алвеса, мексиканский "Пумас", расторг контракт с защитником. Дани Алвес также выступал за "Севилью", "Барселону", "ПСЖ" и "Ювентус".
Популярное сейчас
- Бывший вингер Шахтера забил во втором подряд матче АПЛ
- Мудрик вышел на замену в матче против Саутгемптона
- Две крылатые ракеты пролетели критически низко над одной из украинских АЭС
- Яркий матч Цыганкова, будничная победа от почти чемпиона Италии. Главные новости за 17 февраля
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру