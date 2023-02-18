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Адвокат Алвеса: Дани сказал мне, что он спокоен, потому что знает правду

Общие новости
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Игрок утверждает, что не виновен в произошедшем

Адвокат Алвеса: Дани сказал мне, что он спокоен, потому что знает правду

Фото: NU.nl

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Кристобаль Мартель, адвокат бразильского защитника Дани Алвеса, рассказал о состоянии игрока в испанской тюрьме.

"Он спокоен. Он сказал мне, что он спокоен, потому что знает правду", - сказал юрист.

Ранее сообщалось, что 39-летний Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от четырёх до 12 лет. Это предусмотрено испанским законом "Да есть да" за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога.

Последний клуб Дани Алвеса, мексиканский "Пумас", расторг контракт с защитником. Дани Алвес также выступал за "Севилью", "Барселону", "ПСЖ" и "Ювентус".

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В статье: суд тюрьма Южная Америка Дани Алвес
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