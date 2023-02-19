Гол Зинченко, ассист Соболя, поражение Челси и Баварии. Главные новости за 18 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 18 февраля

После поражения от "Манчестер Сити" на неделе у "Арсенала" не осталось права на ошибку, иначе горожане с удовольствием будут увеличивать свой отрыв. Во время матча с "Астон Виллой" в субботу канониры заставили поволноваться своих болельщиков. "Арсенал" дважды проигрывал, второй раз удалось сравнять благодаря дебютному голу за лондонскую команду Александра Зинченко. А победный гол был забит уже в компенсированное время – Жоржиньо нанес удар издали, мяч попал в перекладину и отлетел в спину Эмилиано Мартинесу, от которого попал в сетку. На последних секундах "Арсенал" еще закрепил преимущество – Мартинелли забил в пустые ворота, 2:4.

"Арсенал" вернул лидерство в АПЛ, ведь "Манчестер Сити" не смог обыграть "Ноттингем Форест" - 1:1! "Эвертон" с Миколенко в стартовом составе обыграл "Лидс" 1:0, что позволило ирискам вырваться из зоны вылета. "Борнмут", обыгравший "Вулверхэмптон" 1:0, имеет столько же очков, но худшую разницу забитых и пропущенных. "Челси" после трех ничьих подряд на этот раз вообще проиграл - "Саутгемптону" 0:1. Мудрик появился на поле на 65-й минуте. Кажется, "Ливерпуль" начал наконец-то оживать – команда Клоппа обыграла "Ньюкасл" 0:2 (Нуньес и Гакпо).

Эдуард Соболь записал в свой актив результативную передачу в матче его "Страсбурга" против "Анже". Правда, во втором тайме он привез пенальти. В итоге его команда победила 2:1 и поднялась на 15-ю строчку. Станислав Беленький своим голом помог "Маккаби" Нетанья победить "Маккаби" Бней-Райне (2:1). Владислав Кочергин отдал результативный пас в матче "Ракува" против "Гурника", команда украинца победила 2:0 и продолжает лидировать в чемпионате Польши. Сергей Кривцов впервые сыграл за "Интер" Майами – он принял участие в товарищеском матче.

О контрольных матчах украинских клубов

"Ворскла" сыграла с "Полесьем" последний матч товарищеского Winter Cup - в основное время счет 2:2, а в серии пенальти победили полтавчане. Они и стали победителями всего турнира, одержав три победы (две в серии пенальти). "Верес" уступил латвийской "Вальмиере" 2:3 (голы Близниченко и Станислава Шарая). "Металлист" обыграл "Тобол" 3:1 (Бойчук и дубль Прядуна), а "Колос" был сильнее "Атырау" (Милько и Смирный).

В Германии "Боруссия" из Менхенгладбаха победила "Баварию". Уже в дебюте встречи Упамекано заработал красную, так что жеребцы весь поединок имели численное преимущество и в итоге выиграли 3:2. Сегодня с первого места мюнхенцев может сместить "Унион Берлин", если обыграет "Шальке". Среди других результатов отмечаем победу "Лейпцига" над "Вольфсбургом" - 0:3.

Сливочные играли на выезде с "Осасуной", Куртуа восстановился, и именно он защищал ворота. Работы у бельгийца было не очень много, а вот атака дожала памплонцев только к концу игры. Сначала Вальверде открыл счет, а уже в компенсированное время Асенсио закрепил преимущество. Отставание от "Барселоны" сократилось до пяти очков, но каталонцы сыграют в воскресенье.