Нападающий ПСВ посвятил гол погибшему во время землетрясения Кристиану Атсу
Погибший был соотечественником игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Ганский форвард "Аякса" Мохаммед Кудус, который забил четвёртый гол своей команды в матче чемпионата Нидерландов со "Спартой" (4:0), посвятил забитый мяч соотечественнику, футболисту Кристиану Атсу, который был найден погибшим после серии землетрясений в Турции.
После забитого мяча игрок поднял футболку, под которой была майка с надписью "Покойся с миром, Атсу". Главный арбитр матча должен был показать жёлтую карточку Кудусу, но проявил солидарность и не сделал этого.
"Это было сделано для Кристиана Атсу. Все знают, что случилось в Турции. Я выбрал его, потому что он хорошо ко мне относился. Но, разумеется, это посвящается всем пострадавшим. Я никогда с ним не играл, но многому у него учился, наблюдая за ним, он регулярно давал мне советы. Если бы я не забил, то совершил бы этот жест после игры", - сказал игрок после матча.
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