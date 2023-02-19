Нападающий ПСВ посвятил гол погибшему во время землетрясения Кристиану Атсу

Ганский форвард "Аякса" Мохаммед Кудус, который забил четвёртый гол своей команды в матче чемпионата Нидерландов со "Спартой" (4:0), посвятил забитый мяч соотечественнику, футболисту Кристиану Атсу, который был найден погибшим после серии землетрясений в Турции.

После забитого мяча игрок поднял футболку, под которой была майка с надписью "Покойся с миром, Атсу". Главный арбитр матча должен был показать жёлтую карточку Кудусу, но проявил солидарность и не сделал этого.