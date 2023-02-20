Разгром от МЮ, характер ПСЖ, спокойная Барселона. Главные новости за 19 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 19 февраля

В воскресенье состоялось два матча английской Премьер-лиги. Сначала МЮ принимал "Лестер". В дебюте Де Хеа несколько раз спас манкунианцев, а затем за дело взялся Рашфорд. Он открыл счет в первом тайме и закрепил преимущество в начале второго. А затем Санчо оформил разгром – 3:0 в итоге, МЮ сократил отставание от "Сити" до трех очков. Затем "Тоттенхэм" обыграл "Вест Хэм" 2:0 и сдвинул "Ньюкасл" с четвертого места.

Лучший матч дня был сыгран во Франции. ПСЖ забил два быстрых гола усилиями Мбаппе и Неймара, но Лилль не только отыгрался, но и вышел вперед. На 87-й Мбаппе сравнял счет, а на 90+4-й Месси ударом со штрафного принес лидеру победу – 4:3. Марсель проиграл первый тайм "Тулузе" 0:1, в перерыве на поле вышел Малиновский, он не забил, но его команда смогла переломать ход игры. Голы Мбемба, Ундера и Тавареша позволили провансальцам выиграть 3:2. Они остаются вторыми в турнирной таблице, отставание от ПСЖ составляет пять очков.

В субботу сливочные сократили отставание от каталонцев, но в воскресенье команда Хави праздновала очередной успех – "Барселона" обыграла "Кадис" 2:0 благодаря голам Роберто и Левандовского. Поляк, к слову, имеет в своем активе уже 15 результативных ударов. Отрыв блаугранаса по итогам тура остался на уровне 8 очков. "Атлетико" обыграл "Атлетик" 1:0 и сократил отставание от "Реала Сосьедад" до двух очков.

А все из-за "Лечче", нанесшего команде из Бергамо поражение со счетом 1:2. "Лацио" в то время обыграл "Салернитану" благодаря дублю Иммобиле, а "Рома" была сильнее "Вероны" - 1:0 (гол Сольбаккена). Постепенно поднимается после наказания и "Ювентус" – туринцы одержали третью победу подряд в Серии А, на этот раз над "Специей" 2:0, и поднялись на седьмую строчку.

"Унион Берлин" вообще-то должен был единолично возглавить турнирную таблицу, но не смог обыграть "Шальке", ничья 0:0. А вот "Боруссия" из Дортмунда разбила "Герту" 4:1. Теперь у "Баварии", "Боруссии" и "Униона" по 43 очка! "Фрайбург" отстает на три.

О контрольных матчах украинских клубов

"Динамо" сыграло в сухую ничью с пятой командой турецкой Суперлиги - "Адана Демирспор". Аналогичным образом "Кривбасс" сыграл с "Каспием" из Казахстана. А вот "Колос" обыграл латвийскую "Лиепаю" 2:0 (Лысенко, Емец). "Рух" разошлось миром с дублем австрийского "Штурма" – 1:1 (гол в активе Дидыка).