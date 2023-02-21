Новички Днепра-1, слухи по Ротаню, поддержка Украины от АПЛ. Главные новости за 20 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 20 февраля

Собственно, о том, что Вячеслав Танковский и Евгений Пидлепенец находятся в лагере "Днепра-1", давно не было секретом. Но нужно было официальное решение, которое бы зафиксировало переход. И оно в понедельник было озвучено. Лидер текущего сезона арендовал обоих исполнителей до конца сезона. Добавим, что оба в нынешнем сезоне сыграли по 14 матчей, у Пидлепенца 2 гола и 2 ассиста, Танковский результативными действиями не отличался.

Журналист Игорь Цыганик заявляет, что сборную Украины в мартовском матче против Англии в рамках отбора на Евро будет возглавлять Руслан Ротань. Он указывает, что некоторые авторитетные игроки команды даже звонили по телефону специалисту и убеждали его взяться за дело. Добавим, что слухи о Ротане как временном тренере ходят давно, однако в УАФ до сих пор не определились с планом действий, хотя матч состоится уже через месяц. В свою очередь Виктор Вацко сообщает, что никаких документальных договоренностей между УАФ и Ребровым пока нет.

Киевляне в очередном спарринге встречались с ФК "Рига". Первый тайм прошел без голов, а во втором латвийская команда открыла счет. От поражения "Динамо" спас Царенко. Для бело-синих это был 12-й матч этой зимой, пока больше запланированных нет. Команда Луческу шесть раз победила, трижды проиграла и трижды играла вничью.

Все игроки Английской Премьер-лиги выйдут с сине-желтыми повязками на матчи 25-го тура чемпионата. Этот жест мы увидим во время следующих выходных, через год после того, как войска России вторглись в Украину 24 февраля 2022-го. Менеджеры команд будут носить значки, созданные украинскими детьми.

Известный журналист Константин Андриюк сообщил, что Печерский районный суд Киева продлил меры предосторожности в отношении участников уголовных производств - Андрея Павелко и Юрия Записоцкого, запретив им покидать территорию Украины до 20 апреля 2023 года. Поскольку это решение не подлежит обжалованию, Павелко не сможет присутствовать на Конгрессе УЕФА 5 апреля, где собирается переизбираться на должность члена исполнительного комитета УЕФА.

37-летний бомбардир сам сообщил, что стал слушателем тренерских курсов. Интересно, что Евгений до сих пор не объявил о завершении футбольной карьеры, но, как утверждают в его окружении, он признал, что оставаться на высоком уровне уже не удастся. В последнее время Селезнев активно играет в благотворительных турнирах и не только в большой футбол, но и в футзале.