Реал преподал урок футбола Ливерпулю, а Наполи - Айнтрахту. Главные новости за 21 февраля
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 21 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Livesey - UEFA/UEFA
"Реал" уничтожил "Ливерпуль" на его же поле в ЛЧ
Фееричный матч. Уже к 15-й минуте "Ливерпуль" вел в счете 2:0, но затем "Сливочные" включили свой чемпионский режим - и в итоге победили 5:2. Винисиус, Вальверде, Камавинга сыграли бесподобно, но и ветераны держали марку. Когда Модрич и Бензема покидали "Энфилд", трибуны аплодировали стоя - красивый жест! Ну, а с интригой здесь покончено.
"Наполи" на классе одолел "Айнтрахт" на пути в 1/4 финала ЛЧ
Впрочем, и здесь тоже. "Наполи" создал достаточно шансов, чтобы забить 4-5 голов во Франкфурте, но и итоговых двух вкупе с дисквалификацией главной ударной силы "Орлов" Рэндалла Коло Муани вполне достаточно, чтобы на "Диего Марадона" играть в свое удовольствие. Осимхен - зверюга!
"Динамо" дозаявит на чемпионат Леднева, Бенито и Назара Волошина
…а еще Валентина Моргуна, Максима Дячука и Владислава Еременко. Все вместе они должны как-то заменить уехавших в Европу Беседина, Забарного, Цыганкова и Кендзеру. Естественно, будет сложно - тем более, у Леднева перелом и он вернется через 2-3 месяца, но другого пути нет. Киев взял курс на омоложение.
Канте восстановился после операции и уже тренируется с "Челси"
Нголо, перенесший операцию в октябре, уже работает в общей группе - и это супер-новость для синих, которые застряли в середине таблицы АПЛ. С Канте в центре поля "Челси" точно станет надежнее и жестче. Также поможет команде и возвращение после сотрясения мозга Сесара Аспиликуэты. Ждем обоих ветеранов уже в воскресном дерби против "Тоттенхэма".
Мудрик установил антирекорд АПЛ в матче с "Саутгемптоном"
Два дня потратила Sky Sports, чтобы посчитать - оказывается, еще ни один футболист в истории АПЛ до Михаила не терял мяч аж 20 раз за 40 минут на поле. Шутки ради аналитики поздравили "Арсенал" с тем, что Мудрика перехватил "Челси", а вот самому украинцу не смешно - он даже закрыл комментарии в Instagram!
Лидер "Александрии" получил травму и выбыл надолго
Оказалось, Кирилл Ковалец пропускал спарринги не просто так, а из-за повреждения колена, которое в прошлом уже неоднократно его беспокоило. По информации источника, 29-летнему хавбеку нужна операция - и это плохие новости для "Александрии", которая идет 5-й в УПЛ и всерьез претендует на попадание в еврокубки.
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