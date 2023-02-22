Реал преподал урок футбола Ливерпулю, а Наполи - Айнтрахту. Главные новости за 21 февраля

Фееричный матч. Уже к 15-й минуте "Ливерпуль" вел в счете 2:0, но затем "Сливочные" включили свой чемпионский режим - и в итоге победили 5:2. Винисиус, Вальверде, Камавинга сыграли бесподобно, но и ветераны держали марку. Когда Модрич и Бензема покидали "Энфилд", трибуны аплодировали стоя - красивый жест! Ну, а с интригой здесь покончено.

Впрочем, и здесь тоже. "Наполи" создал достаточно шансов, чтобы забить 4-5 голов во Франкфурте, но и итоговых двух вкупе с дисквалификацией главной ударной силы "Орлов" Рэндалла Коло Муани вполне достаточно, чтобы на "Диего Марадона" играть в свое удовольствие. Осимхен - зверюга!

…а еще Валентина Моргуна, Максима Дячука и Владислава Еременко. Все вместе они должны как-то заменить уехавших в Европу Беседина, Забарного, Цыганкова и Кендзеру. Естественно, будет сложно - тем более, у Леднева перелом и он вернется через 2-3 месяца, но другого пути нет. Киев взял курс на омоложение.

Нголо, перенесший операцию в октябре, уже работает в общей группе - и это супер-новость для синих, которые застряли в середине таблицы АПЛ. С Канте в центре поля "Челси" точно станет надежнее и жестче. Также поможет команде и возвращение после сотрясения мозга Сесара Аспиликуэты. Ждем обоих ветеранов уже в воскресном дерби против "Тоттенхэма".

Два дня потратила Sky Sports, чтобы посчитать - оказывается, еще ни один футболист в истории АПЛ до Михаила не терял мяч аж 20 раз за 40 минут на поле. Шутки ради аналитики поздравили "Арсенал" с тем, что Мудрика перехватил "Челси", а вот самому украинцу не смешно - он даже закрыл комментарии в Instagram!

Оказалось, Кирилл Ковалец пропускал спарринги не просто так, а из-за повреждения колена, которое в прошлом уже неоднократно его беспокоило. По информации источника, 29-летнему хавбеку нужна операция - и это плохие новости для "Александрии", которая идет 5-й в УПЛ и всерьез претендует на попадание в еврокубки.