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Сонный Ман Сити, возрождение Лукаку и рецидив Неймара. Главные новости за 22 февраля

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 22 февраля

Сонный Ман Сити, возрождение Лукаку и рецидив Неймара. Главные новости за 22 февраля

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 22 февраля.

Гвардиол разбудил Гвардиолу

"Манчестер Сити" расписал ничью с "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. В первом тайме "горожане" тотально задавили соперника, Рияд Марез отметил 32-й день рождения очередным голом в плей-офф, а "быки" лишь однажды пробили во ворота Эдерсон. Но после перерыва хозяева прибавили в активности, к чему "Сити" оказался не готов. Йошко Гвардиол сравнял счёт, после чего соперники согласились на ничью.

Возрождение Лукаку

"Интер" добыл минимальный перевес в противостоянии с "Порту" благодаря позднему голу Ромелу Лукаку. Для 103-килограммового бельгийца этот гол стал вторым в двух последних матчах, хотя до того забитых мячей от Рома не видели с солнечного августа. Лукаку появился на поле на 58-й минуте, решив исход первого матча после подачи Бареллы незадолго до конца основного времени.

Рецидив Неймара

В "ПСЖ" подтвердили, что Неймар вывихнул лодыжку с повреждением связок во время матча с "Лиллем" на выходных. По неофициальным данным бразилец пропустит больше месяца. Впереди у клуба матчи с "Марселем" в Лиге 1 и "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Отметим, что на чемпионате мира бразилец пропустил из-за аналогичной травмы два матча сборной Бразилии, но на этот раз повреждение более серьёзное.

Повышение для Де Дзерби?

Тоттенхэм" рассматривает возможные варианты замены главного тренера команда Антонио Конте, контракт с которым истекает в конце нынешнего сезона. По информации Telegraph Football, одним из основных претендентов является бывший наставник донецкого "Шахтера" 43-летний Роберто Де Дзерби, ныне тренирующий "Брайтон". Роберто возглавил "чаек" в сентябре минувшего года, и идёт на седьмое место в АПЛ.

Дэвид вместо Нкунку

"РБ Лейпциг" наблюдает за ситуацией вокруг нападающейго "Лилля" и сборной Канады Джонатана Дэвида, сообщает Фабрицио Романо. Лучший бомбардир чемпионата Франции может заменить в клубе Кристофера Нкунку, который летом перейдёт в "Челси". Контракт канадца рассчитан до лета 2025-го, что и даёт "быкам" надежду подписать автора 17-ти мячей в Лиге 1 за адекватную цену.

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