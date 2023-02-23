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Многолетний волнорез Реала, принявший вызов из Манчестера. Сегодня День рождения у Каземиро

Общие новости
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Однажды его фамилию на футболке неправильно записали – с тех пор он Каземиро, хотя правильно Казимиро

Многолетний волнорез Реала, принявший вызов из Манчестера. Сегодня День рождения у Каземиро

Getty Images / Global Images Ukraine

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Карлос Энрике Казимиро родился 23 февраля 1992-го (Сан-Жозе-дус-Кампус), более известен как Каземиро. Бразильский футболист, опорный полузащитник клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Бразилии.

Каземиро – четырехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, чемпион мира и Южной Америки в составе молодежной сборной Бразилии, участник четырех розыгрышей Кубка Америки (выиграл турнир в 2019-м) и чемпионата мира 2018 года в составе национальной сборной.

Каземиро – воспитанник "Сан-Паулу", также он выступал на правах аренды за "Порту". Помимо 4 трофеев ЛЧ он выиграл со "сливочными" Ла Лигу (2), Кубок Испании, Суперкубок страны (3), Суперкубок УЕФА (2) и КЧМ (3). 19 августа 2022 года "Юнайтед" объявил о соглашении по трансферу Каземиро, "Реал" получил за игрока 60 млн евро, еще 10 млн возможны в виде бонусов.

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