В компанию к двум украинцам. Экс-игрок Ворсклы перешел в клуб из Узбекистана

Албанский нападающий Рубин Хебай продолжит карьеру в "Андижане". Об этом сообщает пресс-служьа клуба из Узбекистана.

Длительность соглашения с 24-летним форвардом не разглашается.

Предыдущим клубом Рубина был "Теута", выступающий в албанской Суперлиге. На его счету 17 матчей, в которых он забил два гола и выполнил две результативные передачи.

Напомним, в Украине Хебай известен по выступлениям за "Ворсклу". Он защищал цвета полтавчан в 2019 году. Ранее в "Андижан" перешел украинский вратарь Игорь Литовка, а также экс-полузащитник "Десны" Леван Арвеладзе (украинский игрок грузинского происхождения - прим.).