В компанию к двум украинцам. Экс-игрок Ворсклы перешел в клуб из Узбекистана
Албанский нападающий нашел новый клуб
Фото: Instagram
Албанский нападающий Рубин Хебай продолжит карьеру в "Андижане". Об этом сообщает пресс-служьа клуба из Узбекистана.
Длительность соглашения с 24-летним форвардом не разглашается.
Предыдущим клубом Рубина был "Теута", выступающий в албанской Суперлиге. На его счету 17 матчей, в которых он забил два гола и выполнил две результативные передачи.
Напомним, в Украине Хебай известен по выступлениям за "Ворсклу". Он защищал цвета полтавчан в 2019 году. Ранее в "Андижан" перешел украинский вратарь Игорь Литовка, а также экс-полузащитник "Десны" Леван Арвеладзе (украинский игрок грузинского происхождения - прим.).
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