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Деян Ловрен завершил карьеру в сборной Хорватии

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Деян Ловрен завершил карьеру в сборной Хорватии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Лиона" Деян Ловрен завершил карьеру в сборной Хорватии. Об этом сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

"Я принял это решение после долгих раздумий. Наступил день, когда я должен попрощаться со сборной, хотя я по-прежнему остаюсь страстным болельщиком сборной", – сказал Ловрен.

Ловрен защищал цвета национальной команды с 2009 года.В общей сложности 33-летний центрбек провел 78 матчей и забил 5 голов. Вместе с "шашечными" он выиграл серебро чемпионата мира-2018 и бронзу на мировом первенстве-2022 в Катаре.

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В статье: Хорватия Лион Деян Ловрен
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Источник:
hns-cff.hr

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