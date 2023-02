Защитник "Лиона" Деян Ловрен завершил карьеру в сборной Хорватии. Об этом сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

Ловрен защищал цвета национальной команды с 2009 года.В общей сложности 33-летний центрбек провел 78 матчей и забил 5 голов. Вместе с "шашечными" он выиграл серебро чемпионата мира-2018 и бронзу на мировом первенстве-2022 в Катаре.

With an open letter to #Croatia national team and #Croatia fans, two-time @FIFAWorldCup medallist @Dejan06Lovren retires from international duty. Thank you for everything, Deki! ????????❤️ #HvalaDeki#Family #Vatreni❤️‍???? pic.twitter.com/cJME0D6BlR