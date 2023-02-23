Деян Ловрен завершил карьеру в сборной Хорватии
Сосредоточится на клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Лиона" Деян Ловрен завершил карьеру в сборной Хорватии. Об этом сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.
"Я принял это решение после долгих раздумий. Наступил день, когда я должен попрощаться со сборной, хотя я по-прежнему остаюсь страстным болельщиком сборной", – сказал Ловрен.
Ловрен защищал цвета национальной команды с 2009 года.В общей сложности 33-летний центрбек провел 78 матчей и забил 5 голов. Вместе с "шашечными" он выиграл серебро чемпионата мира-2018 и бронзу на мировом первенстве-2022 в Катаре.
With an open letter to #Croatia national team and #Croatia fans, two-time @FIFAWorldCup medallist @Dejan06Lovren retires from international duty. Thank you for everything, Deki! ????????❤️ #HvalaDeki#Family #Vatreni❤️???? pic.twitter.com/cJME0D6BlR— HNS (@HNS_CFF) February 23, 2023
Популярное сейчас
- Молдова отреагировала на обвинения Минобороны РФ в адрес Украины в контексте Приднестровья
- Зафиксировано движение колонн РФ без знаков распознавания в направлении одной из областей Украины
- Скрытый поиск тренеров для сборной – фишка Павелко. Так он нашел замену Фоменко, Шевченко и Петракову
- Новички Днепра-1, слухи по Ротаню, поддержка Украины от АПЛ. Главные новости за 20 февраля
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО