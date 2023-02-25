Разыгрался. Криштиану Роналду оформил хет-трик за первый тайм матча чемпионата Саудовской Аравии
Просто безудержный
фото - Getty Images
В рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" в гостях противостоит команде "Дхамк". В стартовом составе "Аль-Насра" появился звездный новичок Криштиану Роналду
Более того, португалец в течение первого тайма оформил хет-трик. На 18-й минуте Роналду забил с пенальти, а на 23-й и 44-й минутах – с игры.
Это шестой, седьмой и восьмой голы Роналду в чемпионате Саудовской Аравии. Также на его счету две результативные передачи.
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