Разыгрался. Криштиану Роналду оформил хет-трик за первый тайм матча чемпионата Саудовской Аравии

В рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" в гостях противостоит команде "Дхамк". В стартовом составе "Аль-Насра" появился звездный новичок Криштиану Роналду

Более того, португалец в течение первого тайма оформил хет-трик. На 18-й минуте Роналду забил с пенальти, а на 23-й и 44-й минутах – с игры.

Это шестой, седьмой и восьмой голы Роналду в чемпионате Саудовской Аравии. Также на его счету две результативные передачи.