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Разыгрался. Криштиану Роналду оформил хет-трик за первый тайм матча чемпионата Саудовской Аравии

Общие новости
(1 голосов)

Просто безудержный

Разыгрался. Криштиану Роналду оформил хет-трик за первый тайм матча чемпионата Саудовской Аравии

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" в гостях противостоит команде "Дхамк". В стартовом составе "Аль-Насра" появился звездный новичок Криштиану Роналду

Более того, португалец в течение первого тайма оформил хет-трик. На 18-й минуте Роналду забил с пенальти, а на 23-й и 44-й минутах – с игры.

Это шестой, седьмой и восьмой голы Роналду в чемпионате Саудовской Аравии. Также на его счету две результативные передачи.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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