  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Зинченко стал капитаном, травма Ярмоленко, дерби Мадрида. Главные новости за 25 февраля

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

А также поражение команды Миколенко и новый лидер Бундеслиги

Зинченко стал капитаном, травма Ярмоленко, дерби Мадрида. Главные новости за 25 февраля

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 25 февраля

Зинченко стал капитаном Арсенала в матче против Лестера

Капитан канониров Мартин Эдегор решил передать свою повязку в матче с "Лестером" Александру Зинченко. Таким образом, команда поддержала украинца в годовщину полномасштабного вторжения России. Александр с ответственностью справился – "Арсенал" победил благодаря голу Мартинелли и сохранил лидерство. Статистические порталы выставили Зинченко вторую оценку среди игроков лондонской команды.

Миколенко проигрывает и снова оказывается в зоне вылета

"Эвертон" на собственном поле принимал "Астон Виллу" и проиграл со счетом 0:2. С учетом побед "Лидса" 1:0 над "Саутгемптоном" и "Вест Хэма" над "Нотингемом" 2:0 ириски опустились на 18 строчку. "Борнмут", купивший Илью Забарного, – 19-й после поражения от "Манчестер Сити" 1:4. Горожане так и остаются на расстоянии двух очков от "Арсенала". "Ливерпуль" сыграл вничью с "Кристалл Пелас" – 0:0, команда Клоппа седьмая.

Ярмоленко, похоже, не поможет Украине в ближайшем матче

В ОАЭ состоялся матч за Суперкубок, в котором команда Сергея Реброва "Аль-Айн" играла с "Аль-Шарджем". В основе вышел и Андрей Ярмоленко, но украинец не доиграл до конца первый тайм, поскольку травмировал мышцу бедра. На восстановление от такой травмы может уйти от трех до шести недель, а это значит, что Андрей вряд ли сыграет в мартовских матчах сборной Украины. Напомним, что сине-желтые проведут товарищеский матч с "Брентфордом" и официальный со сборной Англии. "Аль-Айн", к слову, проиграл поединок со счетом 0:1.

Реал и Атлетико не определили сильнейшего

В Испании состоялось дерби Мадрида. "Реал" владел преимуществом и в середине второго тайма даже оказался в большинстве после удаления Корреа. Но на 78-й уругваец Хосе Мария Хименес, вышедший на замену, вывел матрасников вперед. Впрочем, "Реал" успел отыграться – на 85-й в ответ забил 18-летний уругваец Альваро Родригес, третий раз в своей карьере сыгравший за основную команду королевского клуба. Он вышел на замену на 77-й. Таким образом, "Барселона" сегодня может увеличить отрыв до 10 очков, если обыгрывает "Альмерию". Также отмечаем победу "Валенсии" над "Реалом Сосьедад", которая позволила летучим мышам покинуть зону вылета.

Боруссия ситуативно возглавила Бундеслигу

Дортмундцы играли на выезде с "Хоффенхаймом" и победили благодаря единственному голу Юлиана Брандта. Таким образом, они на три очка опережают "Унион Берлин" и "Баварию", которые сегодня сыграют между собой. Также отмечаем победу "Лейпцига" 2:1 над "Айнтрахтом", красные быки идут четвертыми и на четыре очка отстают от дортмундцев.

Наполи не сбавляет обороты

Неаполитанцы смогли переключиться с Лиги Чемпионов на Серию А и спокойно взяли три очка в игре с "Эмполи". Вновь отличился Осимхен, это его 8-й результативный матч подряд в чемпионате, всего на его счету 19 голов. "Наполи" опережает "Интер" на 18 очков, сине-черные сегодня же сыграют с "Болоньей".

По теме
yellow-arrow
Бывший защитник киевского Динамо отдал ассист в чемпионате Греции
yellow-arrow
Разыгрался. Криштиану Роналду оформил хет-трик за первый тайм матча чемпионата Саудовской Аравии
yellow-arrow
Шахтер получил еврокубкового соперника, Соломон продолжает забивать в АПЛ. Главные новости за 24 февраля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде