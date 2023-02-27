Победа Цыганкова, встреча Малиновского с ПСЖ и трофей МЮ. Главные новости за 26 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 26 февраля

В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" приехала в гости к "Атлетику" из Бильбао. Виктор Цыганков снова вышел в основе и уже на 4-й минуте помог своей команде выйти вперед – он обыграл защитника и отдал пас на Алейкса Гарсию, а тот в касание пробил под штангу. Далее события развивались весьма драматично – "Атлетик" дважды забил сам себе и дважды поразил ворота "Жироны". Все в итоге завершилось со счетом 2:3 в пользу команды Виктора Цыганкова, закрепившейся на десятой строчке турнирной таблицы. Ну и еще один немаловажный результат дня в Испании – "Барселона" проиграла "Альмерии" 0:1. Таким образом, "Реал" по итогам тура сократил отставание от каталонцев до 7 очков.

В Англии состоялся финал Кубка лиги, в котором сошлись "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл". Примечательно, что ворота сорок защищал Лорис Кариус, карьера которого после киевского финала Лиги Чемпионов пошла под откос. В этот раз немец не налажал, но и не выручил, когда счет открыл Каземиро, а затем Ботман срезал в свои ворота. МЮ защитил свое преимущество в два мяча и выиграл первый за шесть лет трофей.

В Премьер-лиге состоялся один матч – дерби между "Тоттенхэмом" и "Челси". Перед игрой некоторые английские эксперты говорили, что без Мудрика атака аристократов будет более качественной. Михаил остался в резерве, но дивидендов "Челси" это не принесло. Сразу после перерыва Скипп открыл счет, а затем Кейн закрепил преимущество. Мудрик вышел на замену на 83-й, когда Челси уже был не способен на камбэк. 2:0 в пользу закрепившегося на четвертом месте "Тоттенхэма". А вот "Челси" находится на 10 месте. Команда Поттера не выигрывает уже в пяти матчах АПЛ подряд.

Во Франции состоялся один из самых ожидаемых поединков – "Марсель" принимал ПСЖ. Две недели назад провансальцы выбили парижан из Кубка Франции, тогда голом отличился Руслан Малиновский. Украинец вышел в основе и в этот раз, но во второй раз удивить французскую публику не удалось. Тандем Месси – Мбаппе разорвал оборону "Марселя". Два гола у Килиана после пасов Лео и один гол Лео с паса Килиана – 0:3 на табло. ПСЖ оторвался от "Марселя" уже на 8 очков, провансальцам придется бороться за серебро с "Монако" и "Лансом".

В Италии в центре внимания была игра между "Миланом" и "Аталантой". Россонерри еще пару недель назад находились в глубоком кризисе, но сумели из него выбраться. Команда из Бергамо была обыграна с помощью автогола Муссо и точного удара Мессиаша. 2:0 и "Милан" догнал "Интер", который в свою очередь неожиданно проиграл "Болонье" 0:1.

В Германии весь сезон удивлял "Унион Берлин", который не отставал от "Баварии", а периодически даже оказывался на вершине турнирной таблицы. Наконец, в 22-м туре эти команды встретились и интрига оказалась преувеличенной. "Бавария" решила все вопросы еще в первом тайме - Чупо-Мотинг, Коман и Мусиала обеспечили мюнхенцам победу со счетом 3:0. Они снова первые, но опережают "Боруссию" из Дортмунда только по дополнительным показателям.