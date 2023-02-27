Церемония вручения наград ФИФА The Best: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Все внимание на Месси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в Париже пройдет церемония вручения наград от ФИФА The Best. Организация будет определять лучших в девяти номинациях в мужском и женском футболе.
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В преддверии ФИФА объявила тройки претендентов в основных категориях.
Лучший футболист
- Карим Бензема (Франция, "Реал")
- Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ")
- Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ")
Лучшая футболистка
- Бет Мид (Англия, "Арсенал")
- Алекс Морган (США, "Орландо Прайд" / "Сан-Диего Вэйв")
- Алексия Путельяс (Испания, "Барселона")
Лучший вратарь в мужском футболе
- Яссин Буну (Марокко, "Севилья")
- Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал" Мадрид)
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла")
Лучший вратарь в женском футболе
- Анн-Катрин Бергер (Германия, "Челси")
- Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед")
- Кристиан Эндлер (Чили, "Лион")
Лучший тренер по мужскому футболу
- Карло Анчелотти (Италия, "Реал" Мадрид)
- Пеп Гвардиола (Испания, "Манчестер Сити")
- Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)
Лучший тренер по женскому футболу
- Соня Бомпастор (Франция, "Лион")
- Пиа Сундхаге (Швеция, сборная Бразилии)
- Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)
Лучший гол
- Марцин Олексы (Польша, "Варта" Познань)
- Димитри Пайет (Франция, "Марсель")
- Ришарлисон (Бразилия, "Тоттенхэм")
Кроме того, будут вручены награды в номинациях "Болельщики года", фейр-плей, а также будут объявлены символические сборные среди мужчин и женщин.
Следить за церемонией вы можете в плеере ниже. Также победители будут выделены жирным шрифтом в списке выше.
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