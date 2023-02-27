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Церемония вручения наград ФИФА The Best: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Все внимание на Месси

Церемония вручения наград ФИФА The Best: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Париже пройдет церемония вручения наград от ФИФА The Best. Организация будет определять лучших в девяти номинациях в мужском и женском футболе.

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В преддверии ФИФА объявила тройки претендентов в основных категориях.

Лучший футболист

  • Карим Бензема (Франция, "Реал")
  • Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ")
  • Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ")

Лучшая футболистка

  • Бет Мид (Англия, "Арсенал")
  • Алекс Морган (США, "Орландо Прайд" / "Сан-Диего Вэйв")
  • Алексия Путельяс (Испания, "Барселона")

Лучший вратарь в мужском футболе

  • Яссин Буну (Марокко, "Севилья")
  • Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал" Мадрид)
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла")

Лучший вратарь в женском футболе

  • Анн-Катрин Бергер (Германия, "Челси")
  • Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед")
  • Кристиан Эндлер (Чили, "Лион")

Лучший тренер по мужскому футболу

  • Карло Анчелотти (Италия, "Реал" Мадрид)
  • Пеп Гвардиола (Испания, "Манчестер Сити")
  • Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)

Лучший тренер по женскому футболу

  • Соня Бомпастор (Франция, "Лион")
  • Пиа Сундхаге (Швеция, сборная Бразилии)
  • Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)

Лучший гол

  • Марцин Олексы (Польша, "Варта" Познань)
  • Димитри Пайет (Франция, "Марсель")
  • Ришарлисон (Бразилия, "Тоттенхэм")

Кроме того, будут вручены награды в номинациях "Болельщики года", фейр-плей, а также будут объявлены символические сборные среди мужчин и женщин.

Следить за церемонией вы можете в плеере ниже. Также победители будут выделены жирным шрифтом в списке выше.

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В статье: FIFA: The Best
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