Церемония вручения наград ФИФА The Best: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня в Париже пройдет церемония вручения наград от ФИФА The Best. Организация будет определять лучших в девяти номинациях в мужском и женском футболе.

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В преддверии ФИФА объявила тройки претендентов в основных категориях.

Лучший футболист

Карим Бензема (Франция, "Реал")

Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ")

Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ")

Лучшая футболистка

Бет Мид (Англия, "Арсенал")

Алекс Морган (США, "Орландо Прайд" / "Сан-Диего Вэйв")

Алексия Путельяс (Испания, "Барселона")

Лучший вратарь в мужском футболе

Яссин Буну (Марокко, "Севилья")

Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал" Мадрид)

Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла")

Лучший вратарь в женском футболе

Анн-Катрин Бергер (Германия, "Челси")

Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед")

Кристиан Эндлер (Чили, "Лион")

Лучший тренер по мужскому футболу

Карло Анчелотти (Италия, "Реал" Мадрид)

Пеп Гвардиола (Испания, "Манчестер Сити")

Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)

Лучший тренер по женскому футболу

Соня Бомпастор (Франция, "Лион")

Пиа Сундхаге (Швеция, сборная Бразилии)

Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)

Лучший гол

Марцин Олексы (Польша, "Варта" Познань)

Димитри Пайет (Франция, "Марсель")

Ришарлисон (Бразилия, "Тоттенхэм")

Кроме того, будут вручены награды в номинациях "Болельщики года", фейр-плей, а также будут объявлены символические сборные среди мужчин и женщин.

Следить за церемонией вы можете в плеере ниже. Также победители будут выделены жирным шрифтом в списке выше.