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Церемония вручения наград ФИФА The Best: все победители (обновляется)

Общие новости
(1 голосов)

Собрали для вас в одной новости всех триумфаторов главной награды года по версии ФИФА

Церемония вручения наград ФИФА The Best: все победители (обновляется)

FIFA

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Париже вручаются награды The Best по версии ФИФА. Всего ФИФА раздаст девять наград. В этой новости ниже мы будем обновлять информацию о всех триумфаторах.

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Лучший вратарь в женском футболе
Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед")

Лучший вратарь в мужском футболе
Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла")

Лучший футболист

Пока не объявлено

Лучшая футболистка

Пока не объявлено

Лучший тренер в мужском футболе

Пока не объявлено

Лучший тренер в женском футболе

Пока не объявлено

Лучший гол

Пока не объявлено

"Болельщики года"

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Фэйр-плей

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Символическая сборная среди мужчин

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Символическая сборная среди женщин

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В статье: FIFA: The Best
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