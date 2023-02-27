Церемония вручения наград ФИФА The Best: все победители (обновляется)

Сегодня в Париже вручаются награды The Best по версии ФИФА. Всего ФИФА раздаст девять наград. В этой новости ниже мы будем обновлять информацию о всех триумфаторах.

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Лучший вратарь в женском футболе

Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед")

Лучший вратарь в мужском футболе

Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла")

Лучший футболист

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Лучшая футболистка

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Лучший тренер в мужском футболе

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Лучший тренер в женском футболе

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Лучший гол

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"Болельщики года"

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Фэйр-плей

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Символическая сборная среди мужчин

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Символическая сборная среди женщин

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