Церемония вручения наград ФИФА The Best: все победители (обновляется)
Собрали для вас в одной новости всех триумфаторов главной награды года по версии ФИФА
FIFA
Сегодня в Париже вручаются награды The Best по версии ФИФА. Всего ФИФА раздаст девять наград. В этой новости ниже мы будем обновлять информацию о всех триумфаторах.
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Лучший вратарь в женском футболе
Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед")
Лучший вратарь в мужском футболе
Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла")
Лучший футболист
Пока не объявлено
Лучшая футболистка
Пока не объявлено
Лучший тренер в мужском футболе
Пока не объявлено
Лучший тренер в женском футболе
Пока не объявлено
Лучший гол
Пока не объявлено
"Болельщики года"
Пока не объявлено
Фэйр-плей
Пока не объявлено
Символическая сборная среди мужчин
Пока не объявлено
Символическая сборная среди женщин
Пока не объявлено
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