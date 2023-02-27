Церемония вручения наград ФИФА The Best: все победители
Собрали для вас в одной новости всех триумфаторов главной награды года по версии ФИФА
FIFA
Сегодня в Париже вручаются награды The Best по версии ФИФА. Всего ФИФА раздаст девять наград. В этой новости ниже мы будем обновлять информацию о всех триумфаторах.
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в нашем Telegram
Победители расположены по хронологии объявления ФИФА.
Лучший вратарь в женском футболе
Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед")
Лучший вратарь в мужском футболе
Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла")
Лучший гол
Марцин Олексы (Польша, "Варта" Познань).
Лучший тренер в женском футболе
Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)
Лучший тренер в мужском футболе
Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)
Фэйр-плей
Лука Лочошвили (Грузия, "Кремонезе" / "Вольфсбергер").
Фанаты года
Болельщики сборной Аргентины
Символическая сборная среди женщин
Эндлер ("Лион") - Бронз ("Ман Сити" / "Барселона"), Уильямсон ("Арсенал"), Леон ("Барселона"), Ренар ("Лион") - Обердорф ("Вольфсбург"), Уолш ("Ман Сити" / "Барселона"), Путельяс ("Барселона") - Мид ("Арсенал"), Кэрр ("Челси"), Морган ("Орландо" / "Сан Диего")
Символическая сборная среди мужчин
Куртуа ("Реал") - Хакими ("ПСЖ"), Канселу ("Бавария"), ван Дейк ("Ливерпуль") - де Брюйне ("Ман Сити"), Модрич ("Реал"), Каземиро ("МЮ") - Месси ("ПСЖ"), Мбаппе ("ПСЖ"), Бензема ("Реал"), Холланд ("Ман Сити").
Лучшая футболистка
Алексия Путельяс (Испания, "Барселона")
Лучший футболист
Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ")
Популярное сейчас
- Александрия подтянулась к Заре, Третьяков в топ-5 бомбардиров. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса
- Экс-футболист Шахтера и Зари готовится завершить карьеру - Журналист
- Разыгрался. Криштиану Роналду оформил хет-трик за первый тайм матча чемпионата Саудовской Аравии
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО