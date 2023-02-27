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Церемония вручения наград ФИФА The Best: все победители

Общие новости
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(3 голосов)

Собрали для вас в одной новости всех триумфаторов главной награды года по версии ФИФА

Церемония вручения наград ФИФА The Best: все победители

FIFA

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Париже вручаются награды The Best по версии ФИФА. Всего ФИФА раздаст девять наград. В этой новости ниже мы будем обновлять информацию о всех триумфаторах.

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Победители расположены по хронологии объявления ФИФА.

Лучший вратарь в женском футболе
Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед")

Лучший вратарь в мужском футболе
Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла")

Лучший гол
Марцин Олексы (Польша, "Варта" Познань). ВИДЕО

Лучший тренер в женском футболе
Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)

Лучший тренер в мужском футболе
Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)

Фэйр-плей
Лука Лочошвили (Грузия, "Кремонезе" / "Вольфсбергер"). ВИДЕО

Фанаты года
Болельщики сборной Аргентины

Символическая сборная среди женщин
Эндлер ("Лион") - Бронз ("Ман Сити" / "Барселона"), Уильямсон ("Арсенал"), Леон ("Барселона"), Ренар ("Лион") - Обердорф ("Вольфсбург"), Уолш ("Ман Сити" / "Барселона"), Путельяс ("Барселона") - Мид ("Арсенал"), Кэрр ("Челси"), Морган ("Орландо" / "Сан Диего")

Символическая сборная среди мужчин
Куртуа ("Реал") - Хакими ("ПСЖ"), Канселу ("Бавария"), ван Дейк ("Ливерпуль") - де Брюйне ("Ман Сити"), Модрич ("Реал"), Каземиро ("МЮ") - Месси ("ПСЖ"), Мбаппе ("ПСЖ"), Бензема ("Реал"), Холланд ("Ман Сити").

Лучшая футболистка
Алексия Путельяс (Испания, "Барселона")

Лучший футболист
Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ")

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В статье: FIFA: The Best
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
27.02.2023 в 23:49
А що Ви очікували... МЕССІ дійсно КРАЩИЙ! А ображені нехай шмарклі розтирають! Жаль Куртуа... він герой фіналу ЛЧ, а йому не дали приїхати заслужений приз отримати! Ліверпуль більше створив, але останній ТІБО-рубіж здолати не змогли.
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