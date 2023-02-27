Церемония вручения наград ФИФА The Best: все победители

Сегодня в Париже вручаются награды The Best по версии ФИФА. Всего ФИФА раздаст девять наград. В этой новости ниже мы будем обновлять информацию о всех триумфаторах.

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Победители расположены по хронологии объявления ФИФА.

Лучший вратарь в женском футболе

Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед")

Лучший вратарь в мужском футболе

Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла")

Лучший гол

Марцин Олексы (Польша, "Варта" Познань). ВИДЕО

Лучший тренер в женском футболе

Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)

Лучший тренер в мужском футболе

Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)

Фэйр-плей

Лука Лочошвили (Грузия, "Кремонезе" / "Вольфсбергер"). ВИДЕО

Фанаты года

Болельщики сборной Аргентины

Символическая сборная среди женщин

Эндлер ("Лион") - Бронз ("Ман Сити" / "Барселона"), Уильямсон ("Арсенал"), Леон ("Барселона"), Ренар ("Лион") - Обердорф ("Вольфсбург"), Уолш ("Ман Сити" / "Барселона"), Путельяс ("Барселона") - Мид ("Арсенал"), Кэрр ("Челси"), Морган ("Орландо" / "Сан Диего")

Символическая сборная среди мужчин

Куртуа ("Реал") - Хакими ("ПСЖ"), Канселу ("Бавария"), ван Дейк ("Ливерпуль") - де Брюйне ("Ман Сити"), Модрич ("Реал"), Каземиро ("МЮ") - Месси ("ПСЖ"), Мбаппе ("ПСЖ"), Бензема ("Реал"), Холланд ("Ман Сити").

Лучшая футболистка

Алексия Путельяс (Испания, "Барселона")

Лучший футболист

Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ")