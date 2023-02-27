Месси – обладатель награды The Best по версии ФИФА
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский нападающий Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года The Best по версии ФИФА.
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Для Месси это вторая подобная награда. Ранее он становился лучшим футболистом года по версии ФИФА в 2019 году.
Напомним, что в течение 2022 года аргентинский талант выиграл на клубном уровне Чемпионат Франции в составе "ПСЖ". Со сборной Аргентины он выиграл Чемпионат мира 2022.
В финальную тройку номинантов кроме Месси также вошли два француза: Килиан Мбаппе и Карим Бензема.
Ранее мы сообщали, что
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