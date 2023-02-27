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Месси – обладатель награды The Best по версии ФИФА

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(2 голосов)

Без сенсаций

Месси – обладатель награды The Best по версии ФИФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года The Best по версии ФИФА.

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Для Месси это вторая подобная награда. Ранее он становился лучшим футболистом года по версии ФИФА в 2019 году.

Напомним, что в течение 2022 года аргентинский талант выиграл на клубном уровне Чемпионат Франции в составе "ПСЖ". Со сборной Аргентины он выиграл Чемпионат мира 2022.

В финальную тройку номинантов кроме Месси также вошли два француза: Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

Ранее мы сообщали, что лучшей футболисткой года стала игрок "Барселоны" Алексия Путельяс.

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В статье: Лионель Месси FIFA: The Best
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Комментарии (5)
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Перевзутий
27.02.2023 в 23:58
Месси вообще лучший игрок за всю историю футбола! Поздравляю!
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
27.02.2023 в 23:57
Зверніть увагу Мессі кращий ФІФА, а Франс футбол з ПЕРЕЛЯКУ навіть у тридцятку претендентів не включив... Бо Ліонель міг знову більше всіх балів набрати! Ну не моляться в Амеріці, Азії та Африці на ЛЧ.
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.02.2023 в 00:08
Те, кому интересен турнир ЛЧ в Америке, не могут принять участия в голосовании. )
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.02.2023 в 23:52
Мои поздравления лучшей футболистке года Алексие Путельяс !!!
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.02.2023 в 23:55
И Месси поздравляю !
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+1
0

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