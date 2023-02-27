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Мэри Эрпс – лучший голкипер года по версии ФИФА

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Награда уезжает в Англию

Мэри Эрпс – лучший голкипер года по версии ФИФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Париже проходит церемония The Best, на которой ФИФА раздает награды лучшим исполнителям в прошлом году.

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Первой победительницей вечера стала голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мэри Эрпс.

29-летний вратарь в 2022-м выиграла женский чемпионат Европы в составе Англии и вошла в символическую сборную Евро-2022.

Ее конкурентками на награду были немецкий голкипер "Челси" Анн-Катрин Бергер и чилийский голкипер "Лиона" Кристиан Эндлер.

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В статье: FIFA: The Best
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