Эмилиано Мартинес – лучший голкипер года по версии ФИФА
Партнер Месси по сборной берет награду
Marc Atkins/Getty Images
ФИФА объявила победителя в номинации "Лучший голкипер года" на собственной церемонии The Best.
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Триумфатором номинации стал голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес.
Напомним, что Мартинес стал одним из открытий 2022 года. Он стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины.
Напомним, что кроме Мартинеса в финальную тройку вошли Тибо Куртуа из "Реала" и Яссин Буна из "Севильи".
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