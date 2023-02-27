Эмилиано Мартинес – лучший голкипер года по версии ФИФА

ФИФА объявила победителя в номинации "Лучший голкипер года" на собственной церемонии The Best.

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Триумфатором номинации стал голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес.

Напомним, что Мартинес стал одним из открытий 2022 года. Он стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины.

Напомним, что кроме Мартинеса в финальную тройку вошли Тибо Куртуа из "Реала" и Яссин Буна из "Севильи".