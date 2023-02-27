Польский футболист с ампутированной ногой выиграл премию Пушкаша за лучший гол года. ВИДЕО

Футболист познанской "Варты" Марцин Олексы стал победителем премии Пушкаша, которая вручается автору лучшего гола года.

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Олексы опередил француза Димитри Пайета и бразильца Ришарлисона.

Примечательно, что Олексы не играет в классическом футболе, а выступает среди ампутантов.

Предыдущим победителем премии Пушкаша стал Эрик Ламела.