Польский футболист с ампутированной ногой выиграл премию Пушкаша за лучший гол года. ВИДЕО
Удар действительно шедевральный
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист познанской "Варты" Марцин Олексы стал победителем премии Пушкаша, которая вручается автору лучшего гола года.
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в нашем Telegram
Олексы опередил француза Димитри Пайета и бразильца Ришарлисона.
Примечательно, что Олексы не играет в классическом футболе, а выступает среди ампутантов.
Предыдущим победителем премии Пушкаша стал Эрик Ламела.
Marcin Oleksy's stunner wins the Puskás Award ????— B/R Football (@brfootball) February 27, 2023
(via @AmpFutbolPolska) pic.twitter.com/y9c22UTDoK
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Александрия подтянулась к Заре, Третьяков в топ-5 бомбардиров. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса
- Александрия - Металлист 1925 3:3. Рок-н-ролльный дебют Руслана Ротаня
- Победа Цыганкова, встреча Малиновского с ПСЖ и трофей МЮ. Главные новости за 26 февраля
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
Новости по теме
- 16:01 Зарубежные Рабона Балотелли, голы Ришарлисона и Мбаппе на ЧМ. Стали известны претенденты на премию Пушкаша 2022. ВИДЕО
- 11:10 Зарубежные Мужчина в эпоху мальчиков: пять шагов к рекорду Оливье Жиру
- 10:30 Зарубежные Дух Велодрома и наработки Сампаоли: 35-летний Димитри Пайет идет за первым трофеем в карьере
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sokol AmpFootball
27.02.2023 в 23:49
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн