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Польский футболист с ампутированной ногой выиграл премию Пушкаша за лучший гол года. ВИДЕО

Общие новости
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Удар действительно шедевральный

Польский футболист с ампутированной ногой выиграл премию Пушкаша за лучший гол года. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Футболист познанской "Варты" Марцин Олексы стал победителем премии Пушкаша, которая вручается автору лучшего гола года.

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Олексы опередил француза Димитри Пайета и бразильца Ришарлисона.

Примечательно, что Олексы не играет в классическом футболе, а выступает среди ампутантов.

Предыдущим победителем премии Пушкаша стал Эрик Ламела.

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В статье: премия Пушкаша FIFA: The Best
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Комментарии (1)
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Sokol AmpFootball
27.02.2023 в 23:49
Хочу звернутися до автора статті. Цей футбол, має свою назву. погугліть. По-друге це не паралімпійський вид, тому не варто називати його таким. З повагою гравець збірної України з ампфутболу Сокол Т.
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