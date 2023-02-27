Наставница сборной Англии стала тренером года в женском футболе

Наставница женской сборной Англии Сарин Вигман стала лауреаткой премии The Best по версии ФИФА как лучший тренер женского футбола.

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В 2022 году нидерландская специалистка привела сборную к победе на чемпионате Европы и уже признавалась лучшим тренером года по версии IFFHS.

Эту награду 53-летняя Вигман выиграла у французской наставницы "Лиона" Сони Бомпастора и шведской тренер сборной Бразилии Пиа Сундхаге.