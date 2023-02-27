Наставница сборной Англии стала тренером года в женском футболе
Привела команду к победе на Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставница женской сборной Англии Сарин Вигман стала лауреаткой премии The Best по версии ФИФА как лучший тренер женского футбола.
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в нашем Telegram
В 2022 году нидерландская специалистка привела сборную к победе на чемпионате Европы и уже признавалась лучшим тренером года по версии IFFHS.
Эту награду 53-летняя Вигман выиграла у французской наставницы "Лиона" Сони Бомпастора и шведской тренер сборной Бразилии Пиа Сундхаге.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Александрия подтянулась к Заре, Третьяков в топ-5 бомбардиров. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Днепр-1 стал "зимним" чемпионом УПЛ по результатам контрольных матчей. Таблица всех спаррингов
- Экс-футболист Шахтера и Зари готовится завершить карьеру - Журналист
- Шахтер получил еврокубкового соперника, Соломон продолжает забивать в АПЛ. Главные новости за 24 февраля
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн