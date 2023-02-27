Лионель Скалони – тренер года в мужском футболе
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони стал тренером года по версии ФИФА на церемонии организации The Best.
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В декабре 2022 года Скалони привел аргентинскую сборную к победе на ЧМ-2022, а также выиграл Кубок наций.
Примечательно, что сегодня Скалони продлил контракт со сборной Аргентины до 2026 года.
В тройку номинантов кроме Скалони также вошли Карло Анчелотти из "Реала" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".
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