Аргентинские болельщики стали фанатами года по версии ФИФА

Болельщики сборной Аргентины получили награду "Фанаты года" по версии ФИФА на церемонии The Best.

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Многие болельщики посетили Катар, где проходил ЧМ-2022. А уже после возвращения всей команды в Буэнос-Айрес фанаты устроили невероятный прием, когда десятки миллионов людей вышли на центральные улицы столицы, чтобы отпраздновать это событие.

Напомним, что на этой церемонии уже получили награды в мужских номинациях другие представители сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес стал голкипером года, а Лионель Скалони – тренером года.