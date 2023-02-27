ФИФА объявила символическую сборную года в женском футболе

ФИФА объявила одиннадцать игроков, вошедших в символическую женскую сборную года.

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Эндлер ("Лион") - Бронз ("Ман Сити" / "Барселона"), Уильямсон ("Арсенал"), Леон ("Барселона"), Ренар ("Лион") - Обердорф ("Вольфсбург"), Уолш ("Ман Сити" / "Барселона"), Путельяс ("Барселона") - Мид ("Арсенал"), Кэрр ("Челси"), Морган ("Орландо" / "Сан Диего")

Напомним, что ранее награду лучшему тренеру года в женском футболе получила наставница сборной Англии Сарин Вигман.