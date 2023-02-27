ФИФА объявила символическую сборную года в женском футболе
Одиннадцать красавиц
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА объявила одиннадцать игроков, вошедших в символическую женскую сборную года.
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Эндлер ("Лион") - Бронз ("Ман Сити" / "Барселона"), Уильямсон ("Арсенал"), Леон ("Барселона"), Ренар ("Лион") - Обердорф ("Вольфсбург"), Уолш ("Ман Сити" / "Барселона"), Путельяс ("Барселона") - Мид ("Арсенал"), Кэрр ("Челси"), Морган ("Орландо" / "Сан Диего")
????️ This is the 2022 FIFA FIFPRO Women's #World11.— FIFPRO (@FIFPRO) February 27, 2023
⭐️ Where legends are made.@FIFAWWC | #TheBest pic.twitter.com/M26X6sgabn
Напомним, что ранее награду лучшему тренеру года в женском футболе получила наставница сборной Англии Сарин Вигман.
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