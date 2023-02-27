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Экс-игрок Динамо Лочошвили получил приз Fair Play от ФИФА

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Фактически, он спас жизнь игроку команды соперника

Экс-игрок Динамо Лочошвили получил приз Fair Play от ФИФА

FIFA

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Экс-игрок Динамо Лука Лочошвили, который сейчас выступает за итальянский Кремонезе, стал обладателем приза Fair Play за 2022 год на церемонии ФИФА The Best.

Данный приз игрок получил за то, что во время матча Вольфсбергер – Аустрия (тогда Лука выступал за Вольсфбергер) спас жизнь игроку соперника Георгу Тейглю, который получил сильный удар по голове, потерял сознание и начал задыхаться.

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Грузинский игрок не растерялся, и несмотря на то, что игра не сразу была остановлена, засунул пальцы в рот Тейглю, и смог освободить дыхательные пути, так как футболист команды соперника мог проглотить язык.

Ну и напомним, что Лочошвили с лета 2017 по зиму 2020 года выступал за Динамо, правда, за первую команду киевлян так и не был заигран.

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В статье: Динамо (Киев) Кремонезе Лука Лочошвили
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