ФИФА объявила команду года в мужском футболе
Три защитника и четыре нападающих
Фото: twitter.com/premierleague/Автор - невідомий
ФИФА определила символическую сборную 2022 и объявила ее состав на своей церемонии The Best.
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В нее вошли представители "Реала", "Ман Сити", "ПСЖ" и других клубов. Обращает на себя внимание, что ФИФА назвала в сборной сразу четырех нападающих, но только трех защитников.
Куртуа ("Реал") - Хакими ("ПСЖ"), Канселу ("Бавария"), ван Дейк ("Ливерпуль") - де Брюйне ("Ман Сити"), Модрич ("Реал"), Каземиро ("МЮ") - Месси ("ПСЖ"), Мбаппе ("ПСЖ"), Бензема ("Реал"), Холланд ("Ман Сити").
????️ This is the 2022 FIFA FIFPRO Men's #World11.— FIFPRO (@FIFPRO) February 27, 2023
⭐️ Where legends are made.@FIFAWorldCup | #TheBest pic.twitter.com/EHfkMIfE8R
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