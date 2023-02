ФИФА объявила команду года в мужском футболе

ФИФА определила символическую сборную 2022 и объявила ее состав на своей церемонии The Best.

В нее вошли представители "Реала", "Ман Сити", "ПСЖ" и других клубов. Обращает на себя внимание, что ФИФА назвала в сборной сразу четырех нападающих, но только трех защитников.

Куртуа ("Реал") - Хакими ("ПСЖ"), Канселу ("Бавария"), ван Дейк ("Ливерпуль") - де Брюйне ("Ман Сити"), Модрич ("Реал"), Каземиро ("МЮ") - Месси ("ПСЖ"), Мбаппе ("ПСЖ"), Бензема ("Реал"), Холланд ("Ман Сити").

