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ФИФА объявила команду года в мужском футболе

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Три защитника и четыре нападающих

ФИФА объявила команду года в мужском футболе

Фото: twitter.com/premierleague/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

ФИФА определила символическую сборную 2022 и объявила ее состав на своей церемонии The Best.

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В нее вошли представители "Реала", "Ман Сити", "ПСЖ" и других клубов. Обращает на себя внимание, что ФИФА назвала в сборной сразу четырех нападающих, но только трех защитников.

Куртуа ("Реал") - Хакими ("ПСЖ"), Канселу ("Бавария"), ван Дейк ("Ливерпуль") - де Брюйне ("Ман Сити"), Модрич ("Реал"), Каземиро ("МЮ") - Месси ("ПСЖ"), Мбаппе ("ПСЖ"), Бензема ("Реал"), Холланд ("Ман Сити").

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В статье: FIFA: The Best
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