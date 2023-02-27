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Алексия Путельяс – футболистка года по версии ФИФА

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Награда едет в "Барселону"

Алексия Путельяс – футболистка года по версии ФИФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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ФИФА назвала лучшую футболисту года на своей церемонии The Best, которая сегодня проходит в Париже.

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В финальную тройку вошли футболистка "Арсенала" Бет Мид, игрок "Орландо" / "Сан-Диего" Алекс Морган и представительница "Барселоны" Алексия Путельяс.

Приз лучшей получила Алексия Путельяс. Она забирает награду уже второй раз подряд.

В 2022 году Путельяс выиграла с "Барселоной" Кубок Испании, а также уже забирала женский "Золотой мяч". В Лиге чемпионов она добралась до финала.

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В статье: FIFA: The Best Алексия Путельяс
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