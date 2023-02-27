Алексия Путельяс – футболистка года по версии ФИФА
Награда едет в "Барселону"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА назвала лучшую футболисту года на своей церемонии The Best, которая сегодня проходит в Париже.
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В финальную тройку вошли футболистка "Арсенала" Бет Мид, игрок "Орландо" / "Сан-Диего" Алекс Морган и представительница "Барселоны" Алексия Путельяс.
Приз лучшей получила Алексия Путельяс. Она забирает награду уже второй раз подряд.
В 2022 году Путельяс выиграла с "Барселоной" Кубок Испании, а также уже забирала женский "Золотой мяч". В Лиге чемпионов она добралась до финала.
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