Алексия Путельяс – футболистка года по версии ФИФА

ФИФА назвала лучшую футболисту года на своей церемонии The Best, которая сегодня проходит в Париже.

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В финальную тройку вошли футболистка "Арсенала" Бет Мид, игрок "Орландо" / "Сан-Диего" Алекс Морган и представительница "Барселоны" Алексия Путельяс.

Приз лучшей получила Алексия Путельяс. Она забирает награду уже второй раз подряд.

В 2022 году Путельяс выиграла с "Барселоной" Кубок Испании, а также уже забирала женский "Золотой мяч". В Лиге чемпионов она добралась до финала.