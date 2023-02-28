Первый после перерыва матч в УПЛ, награды ФИФА и потеря Барсы. Главные новости за 27 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 27 февраля

В понедельник состоялся перенесенный матч 6-го тура УПЛ между "Александрией" и "Металлистом 1925". Уже команда Руслана Ротаня забила быстрый гол – отличился Третьяков, но харьковчане смогли быстро сравнять (Ткачук) и выйти вперед (Бычик). А в начале второго тайма еще и развили успех (Шершень). Однако удержать преимущество в два мяча "Металлист 1925" не смог – Третьяков оформил дубль, а Кобзарь забил третий гол. 3:3 в итоге, "Александрия" занимает пятое место, "Металлист 1925" – седьмой.

Интрига если и была, то после Чемпионата мира развеялась. Приз достался Лионелю Месси, ставшему одним из ключевых элементов в победе Аргентины на Мундиале. Для него это вторая подобная награда, ранее он становился лучшим по версии ФИФА в 2019 году. Заметим, что на первое место Лионеля поставили и представители Украины – капитан сборной, ее тренер и один из представителей СМИ. Вместо тренера свою тройку определял Руслан Ротань. Второе место у Килиана Мбаппе, третьим стал Карим Бензема.

В общем, решающим фактором среди мужчин стал ЧМ. Ведь лучшим голкипером был назван первый номер Аргентины Эмилиано Мартинеса, а тренерский приз получил Лионель Скалони. Среди женщин второй раз подряд лучшей стала представительница "Барселоны" Алексия Путельяс, а тренером – наставница сборной Англии, выигравшая Евро-2022, Сарин Вигман.

В четверг, 2 марта, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом". Однако каталонцам в этой игре не поможет Роберт Левандовский, ведь поляк получил травму в игре с "Альмерией". Сообщается, что на восстановление бомбардиру понадобится не менее двух недель. В клубе хотят, чтобы Роберт успел восстановиться к Эль Класико в рамках Ла Лиги, которое запланировано на 19 марта.

Президент Ассоциации Андрей Павелко сообщил, что УАФ по инициативе клубов ведет переговоры с Министерством молодежи и спорта и областными военными администрациями, чтобы допустить ограниченное количество зрителей на трибуны стадионов. Но будут рассматриваться только те арены, где будет достаточно мест в убежищах.

О результатах дня

В Италии "Лацио" обыграл "Сампдорию" 1:0 и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. Кроме того, "Фиорентина" разгромила "Верону" на выезде – 0:3. "Вильярреал" прервал серию из четырех поражений подряд в Ла Лиге и одержал волевую победу над "Хетафе" - 2:1, желтая субмарина седьмая.