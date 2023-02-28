Первый после перерыва матч в УПЛ, награды ФИФА и потеря Барсы. Главные новости за 27 февраля
А также переговоры УАФ по поводу болельщиков
фото - Getty Images
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 27 февраля
Украинская Премьер-лига вернулась
В понедельник состоялся перенесенный матч 6-го тура УПЛ между "Александрией" и "Металлистом 1925". Уже команда Руслана Ротаня забила быстрый гол – отличился Третьяков, но харьковчане смогли быстро сравнять (Ткачук) и выйти вперед (Бычик). А в начале второго тайма еще и развили успех (Шершень). Однако удержать преимущество в два мяча "Металлист 1925" не смог – Третьяков оформил дубль, а Кобзарь забил третий гол. 3:3 в итоге, "Александрия" занимает пятое место, "Металлист 1925" – седьмой.
ФИФА назвала лучшего игрока в прошлом году
Интрига если и была, то после Чемпионата мира развеялась. Приз достался Лионелю Месси, ставшему одним из ключевых элементов в победе Аргентины на Мундиале. Для него это вторая подобная награда, ранее он становился лучшим по версии ФИФА в 2019 году. Заметим, что на первое место Лионеля поставили и представители Украины – капитан сборной, ее тренер и один из представителей СМИ. Вместо тренера свою тройку определял Руслан Ротань. Второе место у Килиана Мбаппе, третьим стал Карим Бензема.
Кто еще получил награды от ФИФА
В общем, решающим фактором среди мужчин стал ЧМ. Ведь лучшим голкипером был назван первый номер Аргентины Эмилиано Мартинеса, а тренерский приз получил Лионель Скалони. Среди женщин второй раз подряд лучшей стала представительница "Барселоны" Алексия Путельяс, а тренером – наставница сборной Англии, выигравшая Евро-2022, Сарин Вигман.
Барселона потеряла Левандовского на игру с Реалом
В четверг, 2 марта, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом". Однако каталонцам в этой игре не поможет Роберт Левандовский, ведь поляк получил травму в игре с "Альмерией". Сообщается, что на восстановление бомбардиру понадобится не менее двух недель. В клубе хотят, чтобы Роберт успел восстановиться к Эль Класико в рамках Ла Лиги, которое запланировано на 19 марта.
УАФ ведет переговоры о допуске болельщиков на матчи УПЛ
Президент Ассоциации Андрей Павелко сообщил, что УАФ по инициативе клубов ведет переговоры с Министерством молодежи и спорта и областными военными администрациями, чтобы допустить ограниченное количество зрителей на трибуны стадионов. Но будут рассматриваться только те арены, где будет достаточно мест в убежищах.
О результатах дня
В Италии "Лацио" обыграл "Сампдорию" 1:0 и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. Кроме того, "Фиорентина" разгромила "Верону" на выезде – 0:3. "Вильярреал" прервал серию из четырех поражений подряд в Ла Лиге и одержал волевую победу над "Хетафе" - 2:1, желтая субмарина седьмая.
Популярное сейчас
- Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса
- ВСУ отразили более 60 атак россиян на пяти направлениях
- Без Крыськива, Очеретько и Шведа. Шахтер объявил заявку на матч с Минаем
- Разыгрался. Криштиану Роналду оформил хет-трик за первый тайм матча чемпионата Саудовской Аравии
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
Новости по теме
- 06:30 Зарубежные Победа Цыганкова, встреча Малиновского с ПСЖ и трофей МЮ. Главные новости за 26 февраля
- 07:15 Зарубежные Зинченко стал капитаном, травма Ярмоленко, дерби Мадрида. Главные новости за 25 февраля
- 06:37 Украинские Шахтер получил еврокубкового соперника, Соломон продолжает забивать в АПЛ. Главные новости за 24 февраля