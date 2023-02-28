Стало известно, как голосовали представители Украины на The Best FIFA
Участие принял и Александр Петраков
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 27 февраля, в Париже состоялась церемония вручения индивидуальных наград по итогам сезона по версии The Best FIFA Football Awards 2022 года.
По правилам право голоса имеют главный тренер национальной команды, ее капитан и представитель от СМИ. В случае с Украиной это был Руслан Ротань, Андрей Ярмоленко и Валерий Новобранец. Также свой выбор сделал экс-коуч сборной Украины Александр Петраков, который ныне возглавляет команду Армении.
Номинация "Лучший игрок"
Выбор Ротаня: 1. Лионель Месси; 2. Килиан Мбаппе; 3. Карим Бензема.
Выбор Ярмоленко: 1. Лионель Месси; 2. Килиан Мбаппе; 3. Карим Бензема.
Выбор Новобранца: 1. Лионель Месси; 2. Килиан Мбаппе; 3. Эрлинг Холанд.
Выбор Петракова: 1. Килиан Мбаппе; 2. Лионель Месси; 3. Роберт Левандовский.
Номинация "Лучший тренер"
Выбор Ротаня: 1. Карло Анчелотти; 2. Хосеп Гвардиола; 3. Лионель Скалони.
Выбор Ярмоленко: 1. Лионель Скалони; 2. Карло Анчелотти; 3. Хосеп Гвардиола.
Выбор Новобранца: 1. Лионель Скалони; 2. Хосеп Гвардиола; 3. Карло Анчелотти.
Выбор Петракова: 1. Карло Анчелотти; 2. Лионель Скалони; 3. Дидье Дешам.
Номинация "Лучший голкипер"
Выбор Ротаня: 1. Тибо Куртуа; 2. Эдерсон; 3. Алиссон.
Выбор Ярмоленко: 1. Алиссон; 2. Эдерсон; 3. Тибо Куртуа.
Выбор Новобранца: 1. Алиссон; 2. Эмилиано Мартинес; 3. Тибо Куртуа.
Выбор Петракова: 1. Эдерсон; 2.Тибо Куртуа; 3. Алиссон.
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