Роналду впервые с 2007 года не попал в символическую сборную ФИФА
Проиграл конкуренцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА представила символическую сборную 2022 года на церемонии The Best. Нападающего "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду не включили в список лауреатов.
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Это первый случай с 2007 года, когда звездный португалец не попал в символическую команду. Как известно, аргентинский форвард "ПСЖ" Лионель Месси был включен в сборную и стал единоличным лидером, оказавшись в ней 16-й раз. У португальца 15 включений.
Отметим также, что Месси был признан футболистом года по версии ФИФА.
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