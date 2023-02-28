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Роналду впервые с 2007 года не попал в символическую сборную ФИФА

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Проиграл конкуренцию

Роналду впервые с 2007 года не попал в символическую сборную ФИФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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ФИФА представила символическую сборную 2022 года на церемонии The Best. Нападающего "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду не включили в список лауреатов.

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Это первый случай с 2007 года, когда звездный португалец не попал в символическую команду. Как известно, аргентинский форвард "ПСЖ" Лионель Месси был включен в сборную и стал единоличным лидером, оказавшись в ней 16-й раз. У португальца 15 включений.

Отметим также, что Месси был признан футболистом года по версии ФИФА.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср FIFA: The Best
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