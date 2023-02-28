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Месси: Этот год был безумным для меня. Я смог осуществить свою мечту

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Аргентинец прокомментировал вручение награды The Best

Месси: Этот год был безумным для меня. Я смог осуществить свою мечту

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал вручение награды лучшему игроку 2022 года по версии FIFA Football Awards.

"Для меня большая честь присутствовать на этом гала-концерте и одержать победу. Вы не можете нервничать больше, чем я сейчас. Я вспоминаю о Бензема и Мбаппе, которые провели отличный год. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде. Мы сегодня здесь, Скалони и Эмилиано здесь, и мы их представляем, это часть их и это признание для всей группы за то, что мы сделали в Катаре.

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Этот год был для меня безумным, я воплотил в жизнь свою мечту (победа на чемпионате мира) после тяжелой борьбы. Это мечта любого игрока, и очень немногие могут ее достичь, и я мог бы не достичь ее. Я хочу поблагодарить свою семью, всех людей Аргентины за то, что они прожили это. Это очень особенный месяц, который мы сделали, и он останется в нашей памяти на всю жизнь. Также спасибо моей семье. Я шлю поцелуй своим детям, которые смотрят, и давайте, ложитесь спать", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, 35-летний аргентинец обошел в голосовании партнера по "ПСЖ" Килиана Мбаппе, а также обладателя Золотого мяча-2022 Карима Бензема.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) FIFA: The Best
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