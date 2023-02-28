"Это не наша война". Польские ультрас вывесили антиукраинский баннер
Фанаты "Шленска" устроили очередную акцию
Фото: Gazeta Wrocławska
Ультрас вроцлавского "Шленска" отличился очередной выходкой. Фанаты вывесили антиукраинский баннер в матче 22-го тура чемпионата Польши против познанского "Леха" (2:1).
На плакате было написано "Это не наша война". Также возле слов был изображен зачеркнутый герб Украины на флаге УПА. Автором лозунга является польский публицист Лешек Сикульский, чья антиукраинская кампания носит аналогичное название.
Стоит заметить, что на матчах "Шленска" подобное случается не впервые. В октябре прошлого года они вывесили баннер с надписью "Прекратите украинизацию Польши". Тогда пресс-аташе Анджей Рыбак извинился за поведение фанатов и отметил, что клуб с первых дней полномасштабного вторжения активно вовлечен в поддержку Украины.
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