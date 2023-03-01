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Ротань возглавил сборную, Шахтер разбил Минай, Рух вылетел из еврокубков. Главные новости за 28 февраля

Общие новости
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Последний день зимы подарил сразу несколько очень важных событий

Ротань возглавил сборную, Шахтер разбил Минай, Рух вылетел из еврокубков. Главные новости за 28 февраля

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Руслан Ротань временно возглавил сборную Украины

Здесь без сенсаций. Экс-капитан "Днепра" и нынешний тренер сборной U-21 подготовит Украину к матчу с Англией на "Уэмбли" 26 марта, а уже затем УАФ проведет переговоры с Сергеем Ребровым, у которого до лета контракт с "Аль-Айном" из ОАЭ. Вероятно, он и станет новым постоянным наставником сине-желтых.

"Шахтер" разгромил "Минай" в рамках УПЛ

"Горняки" были настолько сильнее, что это даже неинтересно. Ляп Анатолия Трубина, дубль Даниила Сикана и, главное, Ярослав Ракицкий, который наконец запел гимн - вот и все, чем запомнится этот матч. Тем временем в таблице "Шахтер" отстает от "Днепра-1" уже на 2 очка - вся борьба впереди.

"Рух" U-19 вылетел из Юношеской лиги УЕФА, уступив "Милану"

"Россонери" идут лишь 14-ми в домашнем первенстве, но это не помешало им одолеть украинцев со счетом 1:0. "Руху" сильно не хватило последнего паса, изысканности. Итальянцы, в свою очередь, забили в самом конце, так что времени отыграться почти не оставалось. Жаль. Дальше Юношеская лига продолжится без украинских команд.

"Рома" проиграла команде, которая не побеждала в Серии А 27 лет

"Кремонезе" - так они называются, и в стартовых 23 турах чемпионата этот коллектив реально ни разу не побеждал! До вчерашнего дня его последний успех в элите был датирован 1996 годом - и вот такому сопернику умудрилась уступить "Рома". Жозе Моуриньо в гневе покинул скамью еще до финального свистка - ох и разговор ждет команду уже завтра на тренировке!

"Александрия" подписала резервиста "Шахтера". Ходят слухи, это клубный рекорд

Андрей Кулаков не сыграл ни минуты за основу "Горняков", но был неплох в "Мариуполе", вызывался в юношеские сборные Украины, а в 2019 году становился лучшим снайпером молодежного первенства. Ранее писали, что трансфер станет рекордным для "Александрии" - то есть, сумма перевалит за 250-300 тысяч евро.

"Ман Сити" и "Брайтон" победили в Кубке Англии, "Лестер" вылетел

В 5-м раунде Кубка Англии вчера было много разного. "Ман Сити" комфортно разгромил "Бристоль" благодаря дублю Фила Фодена, который зимой неожиданно превратился в резервиста. Чуть менее уверенно своих соперников из Чемпионшипа одолели "Брайтон" и "Фулхэм", за который отличился экс-горняк Манор Соломон. В то же время "Лестер" свой класс подтвердить не смог и дома проиграл одному из лидеров 2-го дивизиона "Блекбэрну".

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