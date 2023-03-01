Чемпион мира по велоспорту застрелил кота министра Сан-Марино

Велосипедист команды Trek-Segafredo Антонио Тибери был оштрафован на 4000 евро и отстранен от работы со своим коллективом за убийство домашнего питомца министра Сан-Марино.

21-летний велогонщик, чемпион мира среди юниоров в гонке на время-2019, баловался с пневматической винтовкой. Зачем-то он прицелился в голову кота и выстрелил. Животное принадлежало его соседу Федерико Педини Амати, министру туризма Сан-Марино.

"Кошка никому не мешала, она жила с нами долгое время. Моя трехлетняя дочка Люсия ее обожала. Вы не можете просто так убить домашнее животное и отделаться штрафом в размере 4000 евро".

Trek-Segafredo опубликовал в Твиттере заявление, в котором говорится, что они отстранили Тибери на 20 дней без оплаты и предупредили, что "при необходимости команда предпримет санкции и в будущем". В Trek-Segafredo также заявили, что пожертвуют деньги на благотворительность для животных.