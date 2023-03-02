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Украинское дерби в АПЛ, провал Марселя в кубке, новички Динамо и Шахтёра. Главные новости за 1 марта

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 1 марта

Украинское дерби в АПЛ, провал Марселя в кубке, новички Динамо и Шахтёра. Главные новости за 1 марта

Getty Images / Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 1 марта.

Украинское дерби в АПЛ

В 25-м туре АПЛ произошла дуэль украинских левых защитников. Александр Зинченко помог "Арсеналу" обыграть "Эвертон" (4:0) Виталия Миколенко, отдав результативную передачу на Букайо Сака. Оба наших легионера вышли в старте. Таким образом команда Зинченко закрепилась на первом месте, а команда Миколенко остаётся в зоне вылета.

Марсель вылетел из Кубка Франции

После победы над "ПСЖ" (2:1) в прошлом раунде "Марсель" считался главным фаворитом Кубка Франции. Но в 1/4 финала команда Игоря Тудора сенсационно уступила "Аннеси" в послематчевой серии пенальти. Руслан Малиновский вышел на матч с представителем второго дивизиона в стартовом составе, но за 67 минут на поле не сумел помочь своим партнёрам заработать путёвку в полуфинал.

Безус вывел Омонию в полуфинал Кубка Кипра

В четвертьфинале Кубка Кипра "Омония" на поле АПОЭЛа сумела отыграться после домашнего поражения 1:2 в первом матче. "Омония" в итоге выиграла 2:0, выйдя в полуфинал турнира. Решающий гол на 90+8-й минуте забил украинец Роман Безус. Примечательно, что Руслан вышел на поле на 79-й минуте, заменив соотечественника Артема Беседина.

Новый опорник для Динамо

"Динамо" совершило первое подписание в текущее трансферное окно. Первым новичком стал сереомакедонский опорный полузащитник Решат Рамадани. Киевский клуб официально не объявлял о переходе, но хавбек уже появился в заявку команды на вторую часть сезона УПЛ. 19-летний полузащитник является воспитанником "Шкендии", за которую выступал до переезда в Украину.

Шахтёр нашёл замену Мудрику?

"Шахтёр" усилил левый фланг атаки, подписав вингера "Атырау" Хусрава Тоирова. 18-летний таджик поставил подпись под соглашение, рассчитанным до 2028 года. Тоиров является игроком молодежной сборной Таджикистана (U20), в составе которой дебютировал в сентябре 2022 года и на сегодняшний день провел 5 матчей.

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