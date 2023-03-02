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Аль-Айн Реброва возглавил турнирную таблицу ОАЭ, добыв шестую победу к ряду

Общие новости
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(1 голосов)

Аль-Айн спокойно обыграл Диббу в чемпионате ОАЭ

Аль-Айн Реброва возглавил турнирную таблицу ОАЭ, добыв шестую победу к ряду

Фото: Al Ain FC

UA-Футбол
Новина українською

"Аль-Айн" из ОАЭ, который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, добыл очередную победу в местном первенстве, разгромив "Диббу".

Подопечные Реброва активно начали поединок против "Диббы", открыв счет уже на 11-ой минуте встречи. Еще два гола влетело в ворота гостей во втором тайме, как итог - 3:0 в пользу команды Сергея Реброва.

Данная победа стала уже шестой к ряду в чемпионате, что позволило "Аль-Айну" временно возглавить турнирную таблицу, набрав 37 очков. Однако, до окончания тура клуб Реброва может опуститься на шестую строчку чемпионата.

Стоит отметить, что украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко участия в матче не принимал из-за травмы, которую получил в прошлой игре своей команды.

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В статье: Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (4)
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филанкрот (donetsk)
02.03.2023 в 18:47
ого,яке скупчення нагорi
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.03.2023 в 18:08
Тому і виграли, що Ярмоленко не грав)
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0
-4
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.03.2023 в 19:10
Незаліковий пук .
Ответить
+2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.03.2023 в 19:31
Нічого особистого, просто "поліно" і не грав ніколи толково ніде, і майже завжди приносив тільки невдачі, як у клубах, так і в збірній... Квінтесенцією є його гол ...в ворота України...і ЧС2022 пройшов без нас...
0
-2

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