Аль-Айн Реброва возглавил турнирную таблицу ОАЭ, добыв шестую победу к ряду

"Аль-Айн" из ОАЭ, который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, добыл очередную победу в местном первенстве, разгромив "Диббу".

Подопечные Реброва активно начали поединок против "Диббы", открыв счет уже на 11-ой минуте встречи. Еще два гола влетело в ворота гостей во втором тайме, как итог - 3:0 в пользу команды Сергея Реброва.

Данная победа стала уже шестой к ряду в чемпионате, что позволило "Аль-Айну" временно возглавить турнирную таблицу, набрав 37 очков. Однако, до окончания тура клуб Реброва может опуститься на шестую строчку чемпионата.

Стоит отметить, что украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко участия в матче не принимал из-за травмы, которую получил в прошлой игре своей команды.