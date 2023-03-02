Аль-Айн Реброва возглавил турнирную таблицу ОАЭ, добыв шестую победу к ряду
Аль-Айн спокойно обыграл Диббу в чемпионате ОАЭ
Фото: Al Ain FC
"Аль-Айн" из ОАЭ, который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, добыл очередную победу в местном первенстве, разгромив "Диббу".
Подопечные Реброва активно начали поединок против "Диббы", открыв счет уже на 11-ой минуте встречи. Еще два гола влетело в ворота гостей во втором тайме, как итог - 3:0 в пользу команды Сергея Реброва.
Final Whistle, @alainfcae 3 and Dibba 0 #alainclub pic.twitter.com/ZapFWhxwaC— Al Ain FC (@alainfcae_en) March 2, 2023
Данная победа стала уже шестой к ряду в чемпионате, что позволило "Аль-Айну" временно возглавить турнирную таблицу, набрав 37 очков. Однако, до окончания тура клуб Реброва может опуститься на шестую строчку чемпионата.
Стоит отметить, что украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко участия в матче не принимал из-за травмы, которую получил в прошлой игре своей команды.
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