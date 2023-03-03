Забили трижды, но без Роналду. Аль-Наср победил благодаря трем голам в компенсированное время. ВИДЕО

В чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч 19-го тура между "Аль-Наср" и "Аль-Батен". Победила команда Криштиану Роналду – 3:1.

Примечательно, что португалец отыграл все игровое время, но результативными действиями не отличился. Собственно, "Аль-Наср" забивал только в компенсированное до второго тайма время – на 90+3-й, 90+12-й и 90+14-й минутах.

"Аль-Наср" лидирует в своем чемпионате – 46 очков после 19 туров.