Забили трижды, но без Роналду. Аль-Наср победил благодаря трем голам в компенсированное время. ВИДЕО
Матч чемпионата Саудовской Аравии
Фото: AlNassr FC
В чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч 19-го тура между "Аль-Наср" и "Аль-Батен". Победила команда Криштиану Роналду – 3:1.
Примечательно, что португалец отыграл все игровое время, но результативными действиями не отличился. Собственно, "Аль-Наср" забивал только в компенсированное до второго тайма время – на 90+3-й, 90+12-й и 90+14-й минутах.
"Аль-Наср" лидирует в своем чемпионате – 46 очков после 19 туров.
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