Поражение Динамо, ничья Днепра-1, результативная серия Цыганкова. Главные новости за 4 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 4 марта

В рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" принимало "Ингулец". Понятно, что киевляне считались безоговорочным фаворитом, однако имеем первую громкую сенсацию. Уже на 12-й минуте провал в защите бело-синих позволил Козаку открыть счет, а перед перерывом Одарюк закрепил преимущество команды из Петрово. Во втором тайме "Динамо" не нашло, чем ответить команде Ковальца - 0:2 в итоге. После игры Мирча Луческу заявил, что причиной поражения стало слабое судейство Екатерины Монзуль.

Но не три сразу, а всего два. Лидер УПЛ играл на выезде с "Александрией". Бланко открыл счет, но Мустафаев красиво сравнял. После перерыва Довбик снова вывел "Днепр-1" вперед, но Мустафаев снова восстановил статус кво. 2:2 в итоге, "Шахтер" имеет отличную возможность догнать "Днепр-1", если в воскресенье обыгрывает "Металлист 1925". В еще одном матче дня "Черноморец" обыграл на выезде "Верес" со счетом 1:3. Бадибанга забил первый гол, Маткобожик сравнял, но Алефиренко и Гладкий обеспечили одесситам важную победу.

Лондонцы проигрывали "Борнмуту" 0:2, но в итоге победили 3:2, при этом победный гол Нельсон забил на 90+7-й! "Арсенал" сохранил свое преимущество над "Сити" в пять очков, горожане в свою очередь обыграли "Ньюкасл" 2:0 (голы на счету Фодена и Силвы). Зинченко отыграл полный матч и был одним из лучших в команде. Наконец прервал серию неудач "Челси" – лондонцы одолели "Лидс" 1:0 благодаря голу Фофана. Но Михаил Мудрик весь матч просидел на скамейке для запасных. Аристократы остаются десятыми. Достаточно неожиданно "Вулвергемптон" обыграл "Тоттенхэм" 1:0 (гол Адамы Траоре).

Правда, на этот раз это не помогло "Жироне" добыть результат. Команда Виктора после первого тайма проигрывала "Хетафе" 0:3, и именно Виктор сразу после перерыва ассистировал партнеру, сократившему отставание. Для Цыганкова это третий поединок с результативным действием. В итоге "Жирона" проиграла 2:3. Между тем стало известно, что Андрей Лунин получил травму и в воскресенье не поможет "Реалу" в игре с "Бетисом". Также в Испании "Атлетико" разбил "Севилью" со счетом 6:1.

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Три матча подряд выиграли россонери, но в игре с "Фиорентиной" не помог даже вышедший на замену Ибрагимович на 66-й минуте. Гонсалес и Йович обеспечили комфортное преимущество, на которое "Милан" смог ответить лишь голом Эрнандеса. Пока действующий чемпион остался на четвертом месте в турнирной таблице, но его может обойти "Рома", если сегодня победит "Ювентус". Также отмечаем ничью "Аталанты" и "Удинезе" 0:0, команда Гасперини не может победить уже в трех матчах подряд.

В пятницу Бундеслигу возглавила "Боруссия" из Дортмунда. Но уже в субботу "Бавария" вернула себе первую строчку, одолев на выезде "Штутгарт". Превосходство обеспечили Де Лигт и Чупо-Мотинг и лишь перед финальным свистком швабы сократили отставание – 1:2 в итоге. В "Баварии" и "Боруссии" пока равно очков.