Украинский след. Безус и Беседин - в старте Омонии на матч чемпионата
Клуб из Никосии сыграет против Кармиотисы
Фото: Goal News CY
Сегодня, 5 марта, "Омония", за которую выступают украинские легионеры Роман Безус и Артем Беседин, проведет матч 26-го тура национального первенства, где встретиться с командой "Кармиотиса".
Наставник команды из Никосии Янник Феррера определился со стартовым составом своей команды на предстоящий матч, включив в старт обоих украинских футболистов. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Our starting 1️⃣1️⃣ for today's game! pic.twitter.com/bXpTOcSRvj— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) March 5, 2023
Стоит отметить, что матч "Кармиотиса" - "Омония" состоится сегодня, 5 марта. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00
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