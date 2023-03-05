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Украинский след. Безус и Беседин - в старте Омонии на матч чемпионата

Общие новости
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Клуб из Никосии сыграет против Кармиотисы

Украинский след. Безус и Беседин - в старте Омонии на матч чемпионата

Фото: Goal News CY

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 марта, "Омония", за которую выступают украинские легионеры Роман Безус и Артем Беседин, проведет матч 26-го тура национального первенства, где встретиться с командой "Кармиотиса".

Наставник команды из Никосии Янник Феррера определился со стартовым составом своей команды на предстоящий матч, включив в старт обоих украинских футболистов. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Стоит отметить, что матч "Кармиотиса" - "Омония" состоится сегодня, 5 марта. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00

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В статье: Роман Безус Артем Беседин Омония (Никосия)
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