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Список Ротаня на Англию, большая потеря ПСЖ, серия Соломона. Главные новости за 6 марта

Общие новости
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А также завершение 16-го тура УПЛ и отказ Кривбасса

Список Ротаня на Англию, большая потеря ПСЖ, серия Соломона. Главные новости за 6 марта

Фото: УАФ

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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 6 марта

Руслан Ротань объявил список в Англию

Как известно, сборная Украины 26 марта сыграет с Англией в рамках отбора к Евро-2024. Так, исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Руслан Ротань объявил список из 26-ти игроков, которые будут готовиться к матчу. В него, в частности, попал и выступающий за польскую "Краковию" Евгений Коноплянка. Самое крупное представительство у "Шахтера" - 8 футболистов, "Динамо" делегировало лишь троих, "Днепр-1" - четырех игроков, остальные – легионеры. В частности, и Андрей Ярмоленко, недавно получивший травму. Также Ротань сформировал резервный список из 13 игроков.

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ПСЖ потерял Неймара

20 февраля бразилец получил травму. Как сообщила пресс-служба ПСЖ, в последние годы у него было несколько эпизодов нестабильности правой лодыжки. Поэтому врачи рекомендовали операцию на связях во избежание большого риска рецидива. Ориентировочно Неймар вернется к тренировкам через 3-4 месяца, то есть нынешний сезон для него завершен. Неймар в текущем сезоне сыграл в 29 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Львов обыграл Минай

16-й тур УПЛ завершал матч между аутсайдерами. Закарпатцы больше атаковали, но свой момент реализовали львовяне. На 77-й минуте эффектный гол забил Ременяк. "Львов" победил 1:0 и сократил отставание от "Миная" до двух очков. Команда Дулуба последняя, команда Шарана занимает 15 место.

Кривбасс отказал Шахтеру

По информации Игоря Цыганика, донецкий клуб просил сыграть матч 17-го тура не в Кривом Роге, а во Львове, чтобы облегчить логистику в условиях двухматчевого противостояния с "Фейеноордом". Как известно, свой домашний матч горняки проведут в Варшаве. Но "Кривбасс" не согласился, поэтому игра состоится на стадионе "Горняк" 12 марта. Начало в 15.00.

Манор Соломон забил в пятом матче подряд

Израильский вингер, все еще принадлежащий "Шахтеру", продолжает зажигать в английской Премьер-лиге. В понедельник "Фулхэм" играл на выезде с "Брентфордом" в рамках 26-го тура. Хозяева забили быстрый гол, а Соломон ответил на 39-й. Впрочем, во втором тайме "Брентфорд" добавил еще два гола, на что коттеджеры смогли ответить лишь одним. 3:2 в пользу "Брентфорда", который в Премьер-лиге уже не проиграет 12 матчей. За этот период команда Франка обыграла "Сити" и "Ливерпуль", а также сыграла вничью с Арсеналом. Пока "Брентфорд" 9-й, "Фулхэм" – 7-й.

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