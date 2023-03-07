Боснийский Борац оштрафован за поведение фанатов. Они вывесили баннеры в поддержку России и Сербии
Баня-Лука - это столица Республики Српской в Боснии
фото из свободных источников
Боснийский клуб "Борац" из Баня-Луки оштрафован за поведение своих болельщиков на матче чемпионата страны. Фанаты клуба из города Баня-Лука скандировали политические кричалки и разместили на трибуне ряд политических плакатов, информирует Klix.
Фанаты "Бораца" и "Рудара" вместе скандировали "Косово – Сербия" и пели песни в честь сербского военного преступника Ратко Младича. За это оба клуба были оштрафованы на 2500 КМ (50 309 грн).
Еще 5000 КМ (100 618 грн) должно заплатить "Борац" за баннер цветов флага РФ с надписью "Слава России". Также фаны вывесили один баннер с надписью "НАТО н***й".
Утверждается, что, помимо штрафа, "Борац" получил и другое наказание в виде условного закрытия стадиона — в случае повторения нарушений клуб будет вынужден проводить домашние матчи при пустых трибунах.
Отметим, что Баня-Лука - это столица Республики Српской, региона Боснии, где большинство населения – этнические сербы.
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