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Боснийский Борац оштрафован за поведение фанатов. Они вывесили баннеры в поддержку России и Сербии

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Баня-Лука - это столица Республики Српской в Боснии

Боснийский Борац оштрафован за поведение фанатов. Они вывесили баннеры в поддержку России и Сербии

фото из свободных источников

Новина українською

Боснийский клуб "Борац" из Баня-Луки оштрафован за поведение своих болельщиков на матче чемпионата страны. Фанаты клуба из города Баня-Лука скандировали политические кричалки и разместили на трибуне ряд политических плакатов, информирует Klix.

Фанаты "Бораца" и "Рудара" вместе скандировали "Косово – Сербия" и пели песни в честь сербского военного преступника Ратко Младича. За это оба клуба были оштрафованы на 2500 КМ (50 309 грн).

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Еще 5000 КМ (100 618 грн) должно заплатить "Борац" за баннер цветов флага РФ с надписью "Слава России". Также фаны вывесили один баннер с надписью "НАТО н***й".

Утверждается, что, помимо штрафа, "Борац" получил и другое наказание в виде условного закрытия стадиона — в случае повторения нарушений клуб будет вынужден проводить домашние матчи при пустых трибунах.

Отметим, что Баня-Лука - это столица Республики Српской, региона Боснии, где большинство населения – этнические сербы.

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В статье: Борац (Баня-Луки)
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Источник:
Klix

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