Челси без Мудрика выбил Боруссию, Брюгге с Яремчуком вылетел от Бенфики. Главные новости за 7 марта

После гостевого поражения 0:1 "Челси" настроился и по делу обыграл дома дортмундскую "Боруссию" 2:0, обеспечив себе место в 1/4 финала ЛЧ. Голы за синих забили Рахим Стерлинг и Кай Хаверц. Украинец Михаил Мудрик всю игру просидел на скамейке запасных - между прочим, второй раз кряду во всех турнирах.

Кризисный "Брюгге" ничем не удивил на "Эштадиу да Луж" и логично проиграл 1:5. "Бенфика" сильна даже после продажи в "Челси" звездного хавбека Энцо Фернандеса; особенно выделяется молодой центрфорвард Гонсалу Рамуш - у него 2+1. Наш Роман Яремчук отыграл за "Брюгге" около часа и лишь заработал предупреждение.

Неожиданный результат в разрезе возможностей двух клубов, но тренер "Орлов" Маурицио Сарри, видимо, решил сконцентрироваться на Серии А, поэтому выпустил на "АЗ" резервный состав. Тот какое-то время сопротивлялся, но во втором тайме все же уступил - 1:2. Интересно, в ответном матче в Нидерландах "Лацио" опять прибережет основу?

В списке на спарринги против Дании (24 марта) и Италии (27 марта) 26 футболистов, из которых сразу семеро представляют зарубежные клубы - такие нынче реалии в украинском футболе. Ну и вообще ситуация уникальная, ведь в марте Ротань будет руководить также первой сборной в матче отбора на Евро против Англии!

Тем временем вероятный будущий тренер сборной Украины доказывает, что даже в экзотических Эмиратах не теряет квалификацию. Его "Аль-Айн" в меньшинстве обыграл дубайский "Аль-Ахли" 2:0 и приблизился к трофею. Андрей Ярмоленко в матче не играл из-за травмы - ожидается, что он вернется на поле ближе к поединку сборной.

Да, оказывается, такие есть. Эта бесславная пятерка - Марк Мампасси, Денис Кулаков, Дмитрий Иванисеня, Игорь Калинин и Даниил Сагуткин. Слушание по ним пройдет 9 марта. Ранее УАФ пожизненно запретила заниматься футбольной деятельностью в Украине еще одному "россиянину" Анатолию Тимощуку; вряд ли и здесь вердикты будут мягче.