Челси без Мудрика выбил Боруссию, Брюгге с Яремчуком вылетел от Бенфики. Главные новости за 7 марта
Невыдающийся вечер для украинских легионеров в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Sellers
"Челси" без Мудрика прошел "Боруссию" в Лиге чемпионов
После гостевого поражения 0:1 "Челси" настроился и по делу обыграл дома дортмундскую "Боруссию" 2:0, обеспечив себе место в 1/4 финала ЛЧ. Голы за синих забили Рахим Стерлинг и Кай Хаверц. Украинец Михаил Мудрик всю игру просидел на скамейке запасных - между прочим, второй раз кряду во всех турнирах.
"Бенфика" на классе разбила "Брюгге" на пути в 1/4 финала ЛЧ
Кризисный "Брюгге" ничем не удивил на "Эштадиу да Луж" и логично проиграл 1:5. "Бенфика" сильна даже после продажи в "Челси" звездного хавбека Энцо Фернандеса; особенно выделяется молодой центрфорвард Гонсалу Рамуш - у него 2+1. Наш Роман Яремчук отыграл за "Брюгге" около часа и лишь заработал предупреждение.
"Лацио" дома проиграл "АЗ" в Лиге конференций
Неожиданный результат в разрезе возможностей двух клубов, но тренер "Орлов" Маурицио Сарри, видимо, решил сконцентрироваться на Серии А, поэтому выпустил на "АЗ" резервный состав. Тот какое-то время сопротивлялся, но во втором тайме все же уступил - 1:2. Интересно, в ответном матче в Нидерландах "Лацио" опять прибережет основу?
Ротань назвал состав Украины U-21 на товарищеские матчи
В списке на спарринги против Дании (24 марта) и Италии (27 марта) 26 футболистов, из которых сразу семеро представляют зарубежные клубы - такие нынче реалии в украинском футболе. Ну и вообще ситуация уникальная, ведь в марте Ротань будет руководить также первой сборной в матче отбора на Евро против Англии!
Ребров вывел "Аль-Айн" в полуфинал Кубка президента ОАЭ
Тем временем вероятный будущий тренер сборной Украины доказывает, что даже в экзотических Эмиратах не теряет квалификацию. Его "Аль-Айн" в меньшинстве обыграл дубайский "Аль-Ахли" 2:0 и приблизился к трофею. Андрей Ярмоленко в матче не играл из-за травмы - ожидается, что он вернется на поле ближе к поединку сборной.
УАФ рассмотрит дела пятерых украинцев, выступающих в РФ
Да, оказывается, такие есть. Эта бесславная пятерка - Марк Мампасси, Денис Кулаков, Дмитрий Иванисеня, Игорь Калинин и Даниил Сагуткин. Слушание по ним пройдет 9 марта. Ранее УАФ пожизненно запретила заниматься футбольной деятельностью в Украине еще одному "россиянину" Анатолию Тимощуку; вряд ли и здесь вердикты будут мягче.
Популярное сейчас
- Без шансов для команды Яремчука. Бенфика – Брюгге 5:1. Видео голов и обзор матча
- Вернидуб: По приезду в Украину пошел в военкомат и меня мобилизовали в артиллерийский дивизион
- Зеленский пояснил, почему ВСУ продолжают оборонять Бахмут
- Кендзера забил дебютный гол за ПАОК и помог разгромить команду Чигринского
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
Новости по теме
- 06:50 Зарубежные Погром от Шахтера, позор МЮ, голы Кочергина и Зозули. Главные новости за 5 марта
- 06:25 Зарубежные Поражение Динамо, ничья Днепра-1, результативная серия Цыганкова. Главные новости за 4 марта
- 06:39 Украинские Победа Кривбасса, осечка Наполи и новый лидер в Германии. Главные новости за 3 марта